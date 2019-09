Benoeming naziburgemeester schokt Duitsland

Het steekt de politici extra dat Stefan Jagsch in de plaats Waldsiedlung, zo’n dertig kilometer van Frankfurt am Main, unaniem werd gekozen door de zeven leden van de gemeenteraad, inclusief de vertegenwoordigers van de christen-democratische CDU, de sociaal-democratische SPD en de liberale FDP. De middenpartijen eisen nu dat de aanstelling van de neonazi ongedaan wordt gemaakt.

Secretaris-generaal Paul Ziemiak van de CDU, de partij van bondskanselier Angela Merkel, zegt ‘geschokt’ te zijn door de benoeming, die hij ‘een schande’ noemt. En ook kopstuk Lars Klingbeil van de SPD, die met de CDU in een coalitieregering zit, reageert gebeten. ‘Wij werken niet samen met nazi’s! Nooit!’, twittert hij. ‘Dat geldt landelijk, in de deelstaten en in gemeenten’. Volgens Klingbeil is de benoeming ‘niet te bevatten en op geen enkele manier te rechtvaardigen’.

Ich bin schockiert. Die Wahl eines Ortsvorstehers von der NPD, einer Partei, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, ist eine Schande. Ich erwarte, dass diese Entscheidung korrigiert wird. Natürlich wird der zuständige Kreisverband über weitere notwendige Maßnahmen beraten. Paul Ziemiak

Burgemeester Stefan Jagsch behoort tot de neonazistische Nationaal-democratische Partij van Duitsland (NPD), die fel tegen immigratie is. Hij is een lokale voorman van de NPD, die door de Duitse inlichtingendienst BfV nauwlettend in de gaten wordt gehouden vanwege haar antidemocratische karakter. ‘Ook al kwijlen ze, de Leugenpers blijft de Leugenpers’, luidt de slogan boven aan Jagsch’ Facebook-pagina.

‘Uit het volk, voor het volk’

Jagsch werd donderdagavond gekozen door de gemeenteraad van Waldsiedlung, die dezelfde avond ook vergaderde over afvalinzameling en over een hond die dorpsbewoners ’s nachts wakker houdt met zijn geblaf. De post van burgemeester was op dat moment al zo’n twee maanden vacant. Meteen die avond meldde Jagsch zijn benoeming op Facebook. “Natuurlijk zal ik me inzetten voor de belangen van ons district”, aldus de neonazi. “Ik zal constructief en partij-overschrijdend met iedereen blijven samenwerken. Uit het volk, voor het volk!” Volgens Duitse media heeft Jagsch daar inmiddels aan toegevoegd dat hij een eventuele ongedaanmaking van zijn benoeming niet zal accepteren en dat hij in dat geval naar de rechter stapt.

Journalisten reisden de afgelopen dagen af naar Waldsiedlung om te achterhalen hoe Jagsch gekozen kon worden in het 2650 zielen tellende dorp. En volgens het weekblad Der Spiegel is het antwoord ‘verbluffend eenvoudig’: mensen kennen Jagsch en noemen hem aardig, rustig en collegiaal. Het lokale CDU-gemeenteraadslid Norbert Szilasko vertelde bovendien aan de plaatselijke omroep Hessenschau dat de benoeming ook uit nood geboren was. “We hebben niemand anders, en vooral geen jongere, die verstand heeft van computers en die e-mails versturen kan.”

