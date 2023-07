Benauwde momenten op Rhodos: ‘We konden nog net ons paspoort pakken’

Griekenland heeft het afgelopen weekend zo’n 19.000 mensen geëvacueerd vanwege de grote bosbranden op het populaire vakantie-eiland Rhodos. Volgens de autoriteiten is het de grootste evacuatie op een Grieks eiland ooit.

Het vuur bedreigde vooral hotels, vakantieparken en dorpen in het zuiden van het eiland. Enkele duizenden mensen werden met kustwachtschepen en particuliere boten opgepikt vanaf stranden, en naar veiliger delen van het eiland gebracht. Anderen werden te voet of per auto of bus in veiligheid gebracht.

In de rats

Tot nu toe zijn er door de natuurbranden geen doden gevallen of mensen ernstig gewond geraakt. Maar sommige evacués hebben wel in de rats gezeten.

“Zaterdag aan het begin van de middag vroegen we nog aan iemand van het hotel of het wel veilig was. Ze zei van wel. Maar een paar uur later moesten we halsoverkop vluchten”, vertelt Vlaming Nico De Clercq, die de nacht noodgedwongen heeft doorgebracht op het vliegveld van Rhodos.

“De vlammen waren op 150 tot 200 meter van ons hotel. We konden nog net ons paspoort en andere waardevolle spullen pakken. De rest van onze spullen ligt nog op onze kamer.” De Clercq vliegt deze zondag later in de avond naar huis, en hoopt dat de reisorganisatie zijn koffers inpakt en opstuurt.

Luc Van Dyk, eveneens Vlaming, moest in de hitte 10 kilometer lopen en bivakkeert nu ook op de luchthaven. “We hebben nog water gegeven aan oude mensen. Uiteindelijk zijn we gaan zitten op een strand in het zuiden, en heeft de barman van de strandtent vanmorgen iemand gebeld om ons hierheen te brengen.”

Harde wind

Bosbranden zijn gebruikelijk in Griekenland, maar door de heter wordende zomers komen ze steeds vaker voor.

De huidige branden op Rhodos begonnen afgelopen dinsdag. Ruim 250 brandweerlieden, geassisteerd door achttien blusvliegtuigen, bestrijden het vuur. Harde wind bemoeilijkt het bluswerk. De brandweermensen leggen in allerijl brandgangen aan om te voorkomen dat het oprukkende vuur bewoonde gebieden bereikt. De Griekse brandweer spreekt van een van de grootste uitdagingen in zijn bestaan.

De evacués worden onder meer opgevangen in sporthallen, schoolgebouwen en huizen van particulieren. Ook sliepen er in de nacht van zaterdag op zondag toeristen in de straten van Rhodos-stad en op het strand.

Vluchten geannuleerd

Verscheidene reisorganisaties, waaronder het grote Tui, hebben inmiddels vluchten naar Rhodos voor de komende dagen gecanceld. Maar afgelopen weekend arriveerden er ook nog toeristen op het eiland die tot hun verrassing ontdekten dat hun hotel of vakantieoord vanwege de branden de deuren had gesloten.

“Ik heb vannacht op dit bankje hier geslapen”, zegt Julie Maley uit het Schotse Edinburgh. Ze zit in de hitte tegen haar koffer aan, voor een sporthal in Rhodos-stad die dienstdoet als opvangcentrum. Net als op het vliegveld hier ook veel afgepeigerde gezichten, door het gebrek aan slaap, de stress van de evacuaties en de verzengende hitte. Zondag was het rond de 40 graden. “Zo had ik me mijn vakantie niet voorgesteld.”

Haar vriendin Kerry Quinn beklaagt zich er net als velen over dat ze maar niks hoort van haar reisorganisatie. Maar ze probeert tegelijkertijd de moed erin te houden. “Veiligheid boven alles. En de Grieken zijn geweldig. Ze helpen ons, vragen hoe het gaat, en brengen allerlei eten en goederen.”

Hulp komt alle kanten

Juist op dat moment komt een man aangereden. Hij stopt, legt een matras op de grond en rijdt weer door. De hulp komt van alle kanten: Grieken komen spontaan fruit brengen bij de sporthal, er worden lunches bereid, er staan honderden flessen water klaar.

“Ik woon in het centrum van Rhodos-stad, dus ik ben veilig”, zegt de Griekse Anna Ikiadeli, met een doos donuts in de hand die ze komt afgeven. “Ik vind het heel erg voor de bossen en de dorpen die in vlammen zijn opgegaan. En voor de mensen die daar wonen. Maar wat kunnen we doen? We moeten afwachten, wachten tot het vuur geblust is.”

