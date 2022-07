Benaresi-sari's weven, in India dreigt dit eeuwenoude ambacht uit te sterven

“Klik, klak. Klik, Klak.” Het geluid van handgetouwen klinkt ritmisch in de straten van Bajardiha, een wijk in de stad Varanasi vol kleine bakstenen huizen en modderige steegjes. In een van de gebouwen zitten drie wevers achter de grote houten gevaartes, hun blote voeten in een gat in de grond. Het is er warm en donker, op het felle licht na van peertjes die boven hun weefsel hangen, en er is nauwelijks plek om rond de apparaten te lopen.

Bijna niets aan deze simpele omgeving verraadt dat hier een van India’s meest luxueuze producten wordt geproduceerd. Want handgewoven zijden sari’s uit de stad Varanasi, die ook wel ‘Benares’ wordt genoemd, zijn zo beroemd dat Benaresi een merknaam is voor het textiel dat hier vandaan komt. De mooiste ontwerpen gaan voor duizenden euro’s over de toonbank.

Maar de wevers, die soms maanden aan één zo’n sari werken, zien hier weinig van terug. De meerderheid hen verdient nog geen 75 euro per maand.

“Wist je dat dit een van de oudste computers ter wereld is?” Anandana Singh wijst op de dikke stapel kartonnen kaarten met gaatjes die boven een van de weefgetouwen hangt. Dit systeem om ingewikkelde weefpatronen in op te slaan is vernoemd naar de Fransman die dit begin negentiende eeuw ontwikkelde: Jacquard. Met elke klik is een nieuwe kaart aan de beurt, die precies de juiste kettingdraden een beetje verhoogt.

Singh runt samen met haar man en schoonmoeder een bedrijf waarmee ze met wevers samenwerken en handgeweven sari’s online verkopen. “Het is een kunstvorm, die gered moet worden”, zegt ze.

Met een meesterwever aan ontwerpen sleutelen

Haar liefde voor handgeweven stoffen stond aan de wieg van het bedrijf, vertelt Singhs schoonmoeder Vandana in hun kantoor aan huis. “Ik begon samen met een meesterwever aan ontwerpen te sleutelen. En zo ontdekte ik ook met welke moeilijkheden zij te maken hebben.”

Meerdere meesterwevers, die de patronen ontwerpen en de wevers aansturen, schuiven aan in het thuiskantoor. Allemaal leerden ze het ambacht als kind van hun vader, en de vaders leerden het weer van hun vaders. Al in antieke boeddhistische teksten werd de weefindustrie van Varanasi genoemd, al was het toen vooral katoen. In de zestiende eeuw kwam zijde in de mode onder invloed van de mogol-keizers die toen heersten.

Het grootste deel van zijn leven verdiende meesterwever Shahid Benaresi (53) net genoeg om van te eten, vertelt hij. Zijn achternaam duidt er op dat zijn familie, net als de zijde, afkomstig is uit de pelgrimsstad. Benaresi's zoon helpt hem, en drie van zijn zes dochters die nog niet getrouwd zijn ook. Ze staan hem bij met het spinnen van garen en als een sari eenmaal af is, knippen zij aan de achterkant de overbodige draden los.

Een industrie zonder papieren administratie

En dan zijn er los van de wevers, vaak twee per sari, nog allerlei andere mensen betrokken bij het productieproces: bijvoorbeeld iemand die de garen verft, en iemand die het papieren ontwerp vertaalt naar de kartonnen gatenkaarten.

Na gesprekken met meerdere meesterwevers en de familie Singh blijft het onduidelijk wie precies wat aan wie betaalt in dit proces. De hele sari-industrie is een zeer informele gelegenheid, zonder papieren administratie, zelfs niet in de toplaag waar uiteindelijk duizenden euro’s in omloop gaan. Duidelijk is wel dat de meesterwever meestal pas door een handelaar krijgt betaald wanneer het eindproduct is verkocht.

Anandana Singh (links) met twee wevers. Beeld Aletta André

Dit is iets wat de Singhs anders doen. “Wij betalen zodra de sari af is”, vertelt Vandana. Ook helpt de rechtstreekse connectie die zij de wevers biedt met de markt.

De markt werd stukken moeilijker toen de Indiase economie vanaf de jaren negentig werd geliberaliseerd, waarna er concurrentie kwam van elektrische weefgetouwen en goedkope Chinese zijde, die steviger is en zich beter leent voor de elektrische machines. Ook lokale handelaren begonnen deze snel en goedkoop geproduceerde sari’s te verkopen alsof het handgeweven Benaresi’s zijn.

Binnen een paar uur op Facebook verkocht

Dat er nog wel een markt is voor échte handgeweven stoffen, met persoonlijke kwaliteitscontrole, bleek toen Vandana de eerste sari die zij in 2014 door meesterwever Benaresi liet maken op Facebook zette. “Die was binnen een paar uur verkocht.”

Voor Benaresi gaan de zaken sindsdien uitstekend. Zijn bedrijf is gegroeid van twee naar dertig weefgetouwen, zijn eenkamerwoning met golfplaten dak naar een huis met drie verdiepingen en in plaats van lopend verplaatst hij zich nu op een scooter.

Maar voor veel wevers die onder hem en andere meesterwevers werken en vaak een dagtarief krijgen, lokken andere beroepen. Helemaal sinds de markt voor feestelijke sari’s tijdens de pandemie is ingestort. Inmiddels gaat het wel weer beter, maar toch zijn veel wevers niet teruggekeerd. Van de naar schatting 500.000 wevers die Varanasi in 2013 nog telde, zouden er volgens de laatste tellingen minder dan 100.000 over zijn. “Het probleem is ook dat veel jongeren het ambacht niet meer willen leren”, zegt Anandana. “Doodzonde.”

Meesterwever Benaresi is in elk geval wél trots op zijn werk. “Ik put eer uit mijn vaardigheid. Ik heb geen baan nodig, maar maak zelf een product.” Ook gelooft hij niet de handwevers zullen uitsterven. “Dat hoor ik nu al jaren. Maar we zijn er nog.”

