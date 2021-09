Ben & Jerry’s wordt ook in Amerika inzet van Israëlische politiek

De Amerikaanse staat van Arizona zal vanaf 21 september geen enkele cent meer investeren in het conglomeraat Unilever, zo maakte het deze week bekend. Arizona heeft nu nog 50 miljoen dollar aan aandelen in het bedrijf, maar binnen anderhalve week moeten deze verkocht zijn.

De reden achter deze rasse ‘desinvestering’ is de keuze van het ijsmerk Ben & Jerry’s, dat onderdeel is van Unilever, om vanaf volgend jaar geen ijs meer te verkopen in Israëlische nederzettingen op de bezette Westoever en in bezette delen van Oost-Jeruzalem.

Het ligt vast in de wet

Het bedrijf liet destijds in een verklaring weten dat “het niet strookt met onze waarden om ons product aan te bieden in een internationaal erkende illegale bezetting”. Volgens de minister van financiën van Arizona, Kimberly Yee, is de keuze van Ben & Jerry’s een duidelijk geval van antisemitisme. “Ik zal niet toestaan dat er belastingdollars gaan naar antisemitische en discriminerende inspanningen richting Israël”, twittert ze.

Of een boycot van de illegale nederzettingen antisemitisch is of niet verdeelt voor- en tegenstanders. In een recent opiniestuk in The New York Times leverden de oprichters van Ben & Jerry’s, Ben Cohen en Jerry Greenfield – die inmiddels geen leiding meer geven aan het bedrijf – hun eigen bijdrage. “Wij zijn trotse Joden”, schrijven ze. “En wij geloven dat deze keuze gezien moet worden als het bevorderen van gerechtigheid en mensenrechten, beide kernwaarden van het Jodendom.”

Meer staten overwegen dezelfde stappen

Met het verkopen van aandelen in Unilever past Arizona een wet toe uit 2016 die het overheidsinstanties in de staat verbiedt te investeren in bedrijven die “Israël of gebieden onder de controle van Israël” boycotten, ook wel bekend als ‘anti-BDS’- wet. De wet keert zich tegen de internationale BDS-beweging (boycot, desinvesteren en sancties), die oproept tot een totale boycot van Israël.

Arizona is niet de enige staat die er zulke wetgeving op nahoudt. In totaal hebben vijfendertig Amerikaanse staten hun eigen anti-BDS-wetgeving. Verschillende staten pasten deze wetgeving eerder succesvol toe na het besluit van verhuurbedrijf Airbnb in 2018 om geen woningen meer aan te bieden in illegale nederzettingen op de Westoever. Na acties van verschillende Amerikaanse staten, en rechtszaken in Israël, draaide het bedrijf in 2019 deze keuze weer terug.

De Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten, Gilad Erdan, lijkt te hopen dat ditmaal Ben & Jerry’s tot dezelfde ommezwaai bewogen kan worden. In een brief richtte hij zich tot alle Amerikaanse staten met anti-BDS-wetgeving met de vraag of dit kan worden toegepast op Ben & Jerry’s en Unilever. Arizona is de eerste staat die hier nu naar handelt, voor zover bekend overwegen Texas, New York, Florida, New Jersey, Maryland, Illinois en Rhode Island gelijke stappen te nemen.

Het lijkt het begin van de ‘serieuze consequenties’ waar de Israëlische premier Naftali Bennett zowel Ben & Jerry’s als Unilever in juli voor waarschuwde, hoewel deze eerste stap van Arizona de multinational Unilever – dat vorig jaar een omzet had van 51 miljard euro – financieel nog niet diep raakt.

Het bedrijf heeft eerder laten weten dat het überhaupt weinig te zeggen heeft over het doen en laten van Ben & Jerry’s, omdat als onderdeel van de overname in 2000 de afspraak is gemaakt dat de ijsfabrikant onafhankelijk keuzes zou kunnen blijven maken over maatschappelijke kwesties. Wel benadrukt Unilever-topman Alan Jope ‘toegewijd aan Israël’ te zullen blijven.

Lees ook:

Waarom Israël zo fel reageert op de boycot van Ben & Jerry’s

Ben & Jerry‘s heeft besloten geen ijs meer te verkopen in bezet Palestijns gebied. Israël waarschuwt voor ‘serieuze gevolgen’ als het ijsbedrijf het besluit niet terugdraait.

Een flinke schep kritiek van Ben & Jerry’s voor de Britse overheid

De Britse regering is in een twitterruzie beland met ijsfabrikant Ben & Jerry’s. Het bedrijf uitte kritiek op de manier waarop minister van binnenlandse zaken Priti Patel op sociale media sprak over migratie.