Belgische Vivaldi-regering: kleurloze partituur, vernieuwend orkest

Alexander De Croo, de zoon die iets anders zou gaan doen

Als ‘zoon van’ had hij zich nog zo voorgenomen om iets anders te gaan doen dan zijn vader Herman. Alexander De Croo ging economie studeren aan de Vrije Universiteit Brussel, haalde een MBA, werd consultant voor BCG en begon daarna een startup die advies geeft over eigendomsrecht. Maar met een vader die minister, partij- en Kamervoorzitter was, bleek hij niet aan de politiek te kunnen ontsnappen.

Tot zijn dertigste liet Alexander De Croo de politiek links liggen. Maar in 2009 werd hij haast toevallig partijvoorzitter voor Open VLD, de Vlaamse liberalen. De partij lag na een verkiezingsnederlaag behoorlijk in de kreukels en de onbekende Alexander werd door verschillende kandidaten gepeild om running mate te worden: alleen al de naam De Croo stond immers garant voor heel wat stemmen. Dan kon hij het beter zelf doen, concludeerde de toen 33-jarige De Croo. Hij won, zonder enige politieke ervaring.

In 2012 werd hij minister van pensioenen en vicepremier in de regering-Di Rupo. Twee jaar later kreeg hij de minder betekenisvolle portefeuille ontwikkelingssamenwerking, waarbij hij zich vooral inzette voor de rechten van meisjes en vrouwen wereldwijd. Maar met de val van de regering-Michel eind 2018 nam De Croos politieke gewicht toe. Hij werd minister van financiën in de demissionaire regering, een post die tijdens de corona-epidemie dit voorjaar cruciaal bleek. Hoewel het begrotingstekort explodeerde, oogstte De Croo lof voor zijn aanpak.

De Croo staat bekend als familieman die zijn kinderen twee dagen per week naar school brengt. Hij is geboren en getogen in de Vlaamse Ardennen, waar hij nog altijd woont. Zijn tuin in Brakel grenst aan die van zijn ouders. De jeugdige, perfect tweetalige De Croo (zijn moeder is Franstalig) staat erom bekend dat hij met iedereen door één deur kan. Minder flamboyant dan zijn vader misschien, maar evenzeer een stemmenkanon: in 2019 kreeg hij meer dan 80.000 voorkeurstemmen. Hij wordt gerekend tot de rechtsere, ‘donkerblauwere’ partijflank, al zou hij de laatste jaren meer naar het midden zijn opgeschoven en qua klimaatbeleid eerder progressief zijn.

Vanwege de omvang van de partij – nummer vijf in de regering – lag het niet erg voor de hand dat De Croo premier zou worden. Toch zijn er wel redenen te bedenken waarom de keus juist op De Croo viel: gezien de Vlaamse minderheid in de regering en met een erg rechtse oppositie van N-VA en Vlaams Belang is de gedachte dat een donkerblauwe premier hen het best van repliek kan dienen.