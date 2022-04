Belgische spierbundel wordt diplomaat voor Congo

Belgisch filmster Jean-Claude Van Damme, die furore maakte in Amerikaanse actiefilms als vechtsport-filmacteur met weinig dialoog, gaat daartoe collega’s zoals Silvester Stallone, Arnold Schwarzenegger en Jackie Chan naar Congo halen, om te laten zien dat het er veilig is. Dit zei hij deze week in de hoofdstad Kinshasa, waar hij zijn nieuwe paspoort kreeg.

Jean-Claude Van Damme, op deze foto als Andrei in de film Black Eagle uit 1988, wil internationale steun mobiliseren voor de jeugd, cultuur en natuur in Congo. Beeld /

Met een grote glimlach lichtte hij zijn missie toe: op vrijwillige basis en op eigen kosten gaat hij internationale steun mobiliseren voor de jeugd, cultuur en natuur in Congo. Voor het geld hoeft hij het niet te doen: met films als Universal Soldier, Kung Fu Panda 2 en The Expendables 2, verdiende hij tientallen miljoenen dollars. Van Damme beweerde in Congo te zijn geboren, zo verklaarde hij zijn liefde voor het Afrikaanse land, maar zijn wieg stond toch echt in Brussel.

