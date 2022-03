Belgische politie: Doodrijden carnavalsvierders in Wallonië lijkt geen terrorisme

In de auto die zondagochtend vroeg met hoge snelheid inreed op een groep mensen die zich opmaakte voor een carnavalsstoet in het Waalse dorp Strépy-Bracquegnies zaten twee dertigers uit het naburige La Louvière, meldt de politie. Het voertuig reed vervolgens door, maar werd niet veel later staande gehouden. De inzittenden zijn opgepakt. De auto werd niet achtervolgd door de politie, onderstreept die. Lokale media meldden dit aanvankelijk op basis van bronnen.

De hulpdiensten hebben inmiddels 37 gewonden geteld, van wie tien er ernstig aan toe zijn, maakte burgemeester Jacques Gobert op een persconferentie bekend. De carnavalsstoet zal later op de dag wel doorgaan, maar wordt soberder, “bijna als een begrafenisstoet”.

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde komen zondagmiddag in Strépy hun medeleven betuigen. Omstanders en nabestaanden van de slachtoffers worden er in een sporthal opgevangen. Premier Alexander De Croo, zijn minister van Binnenlandse Zaken en de Waalse minister-president vergezellen het koningspaar.

Beelden van de viering voordat de aanrijding plaatsvond: