Belgische ‘paniekzaaierij’ weet nog geen totale lockdown af te dwingen

In alle ziekenhuizen in de provincie Luik liggen de bedden op de intensive care ‘stampvol’, vertelde de Luikse infectioloog Antoine Altdorfer vrijdagochtend aan de VRT. Luik is momenteel het epicentrum van de corona-epidemie in België. Belgische media spreken van ‘het nieuwe Bergamo’.

Dat het in Luik sneller uit de hand loopt dan elders, schrijven deskundigen onder meer toe aan de opening van het studiejaar, die in Wallonië een week eerder plaatsvond dan in Vlaanderen. Op dat moment mochten alle lessen nog doorgaan, waardoor het virus zich onder studenten kon verspreiden. Die namen het op hun beurt mee naar huis; Belgische studenten hebben de gewoonte om elk weekend naar huis te gaan. Ook zou het openbaar vervoer in de stad vaak overvol zitten.

Daarnaast kwamen in Franstalige media de afgelopen weken heel wat ‘rassuristen’ (van het Franse (rassurer, geruststellen, red.) aan het woord, critici als de Brusselse infectioloog Jean-Luc Gala die deskundigen die waarschuwen voor het virus deze week nog ‘paniekzaaiers’ noemde.

Maar niet alleen in Luik explodeert het aantal besmettingen, de besmettingskaart van België kleurt elke dag roder. “Wallonië en Brussel hebben het hoogste aantal besmettingen per inwoner in Europa”, zei de Belgische viroloog Steven Van Gucht van Sciensano (het Belgische RIVM) vrijdag. Vlaanderen lijkt iets achter te lopen, al stijgen de cijfers daar nu sneller dan in de rest van het land. Dagelijks komen er in België gemiddeld meer dan 10.000 besmettingen bij. Donderdag werden bijna 500 mensen in het ziekenhuis opgenomen en vrijdagochtend lagen er 573 mensen op de intensive care (tegenover 488 in Nederland).

Wie te beademen?

De Belgische cijfers liggen hoger dan de Nederlandse, terwijl het land maar 11 in plaats van 17 miljoen inwoners telt. Toch is cijfers vergelijken lastig omdat in België veel meer coronatests worden afgenomen. Het percentage positieve tests lag er de afgelopen twee weken op 14,9 procent, tegenover 14,4 in Nederland. Wel zijn er grote regionale verschillen: in Brussel was afgelopen week een kwart van de testen positief, in Luik zelfs 30,5 procent.

Om de stroom van covid-patiënten te kunnen verwerken stellen alle Belgische ziekenhuizen daarom vanaf maandag alle niet-dringende operaties voor vier weken uit. Verschillende ziekenhuizen hebben nu al meer covid-patiënten dan op de piek tijdens de eerste golf. Daarnaast kampen ze met meer ziekte onder het personeel, niet alleen door covid-besmettingen maar ook door oververmoeidheid. De ziekenhuizen in Luik vragen daarom besmet personeel zonder klachten om toch te komen werken.

Als nieuwe maatregelen uitblijven moeten artsen binnenkort kiezen wie ze gaan beademen, stelde ziekenhuisdirecteur Renaud Mazy van het Brusselse universitair ziekenhuis Saint-Luc vrijdagochtend in De Standaard.

De schouder waarop een ander kan steunen

Niet veel later kondigde de Belgische premier Alexander De Croo inderdaad een aantal nieuwe maatregelen aan. Zo moeten in navolging van de horeca ook de pretparken (dierentuinen uitgezonderd) sluiten, mogen bij evenementen nog maximaal 200 bezoekers aanwezig zijn en mag er geen publiek meer zijn bij sportwedstrijden.

Pretparken en de cultuursector reageerden woedend op de nieuwe restricties. Tegelijkertijd klinkt in België ook een heel ander geluid. Woensdag stelde de Franstalige microbioloog Emmanuel André dat een lockdown de enige oplossing is om het tij te keren. Hij kreeg bijval, met name in het zwaarder getroffen Wallonië. Maar de Belgische regering wil daar voorlopig niet aan. “Ik vind dat we vertrouwen moeten hebben in onze bevolking”, antwoordde De Croo op vragen over een eventuele lockdown. Wel stelde hij dat het ‘moeilijke weken, misschien maanden’ worden en riep zijn landgenoten op om voor elkaar te zorgen: “Als je zelf sterk genoeg bent, wees dan de schouder waarop een ander kan steunen.”

De regering-De Croo hoopt dat de horecasluiting die afgelopen maandag inging de komende dagen de besmettingscurves zal doen afvlakken.

Lees ook:

In Brussel moeten cafés dicht, restaurants blijven open: ‘Alsof het eten van deze pizza ons beschermt’

Om de verspreiding van het coronavirus in te dammen moeten cafés en bars in de Belgische hoofdstad een maand lang hun deuren sluiten, zo werd vorige week bekendgemaakt. Restaurants mogen wel open blijven. ‘Het is totaal arbitrair.’