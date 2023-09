Belgische minister van justitie moet uitleg geven over ‘pipigate’ op verjaardagsfeest

Wat deed de Belgische minister van justitie Vincent Van Quickenborne (OpenVLD) voor zijn huis om vier ’s nachts, op de avond van zijn verjaardagsfeest in augustus? Wist hij dat drie mensen, vermoedelijk zijn vrienden, tegen de politiebus hadden geplast die daar geparkeerd stond? Eén iemand zou zelfs tegen de bumper hebben getrapt.

In België zijn politievakbonden woedend en willen politici opheldering over wat Franstalige media inmiddels ‘pipigate’ noemen. Het parket doet onderzoek naar de zaak en de minister moet zich donderdag verantwoorden in de Kamer.

In beschonken toestand

Van Quickenborne blijft bij een eerdere verklaring en zegt dat hij van niets wist. Maar zijn woorden worden in twijfel getrokken. Op politiebeelden zou te zien zijn dat hij in beschonken toestand een ‘plasbeweging’ maakt en vervolgens zijn mobiel pakt en ergens om lacht, volgens de Vlaamse omroep VRT, die de beelden in handen heeft.

Dit ligt extra gevoelig omdat de bus er juist stond voor de beveiliging van de minister. Hij staat onder verscherpte controle vanwege bedreigingen uit het drugsmilieu – in september vorig jaar werd een ontvoeringspoging verijdeld.

‘Niks te verbergen’

Volgens de minister is er iets heel anders aan de hand: mensen willen hem onderuit halen. Hij opende dinsdag de tegenaanval door camerabeelden van zijn eigen beveiligingscamera’s te delen met commerciële omroep VTM. “Ik heb niks te verbergen”, aldus de minister. VTM maakte een reportage waarin hij de beelden seconde voor seconde toont en toelicht. Van Quickenborne zegt dat hij geen ‘plasbeweging’ maakte, maar naar achteren leunde. Hij pakte zijn telefoon om een selfie te maken en daar moest hij om lachen. Hij spreekt van ‘een beschadigingscampagne’ van ‘bepaalde poiltievakbonden’.

De Belgische justitieminister Vincent Van Quickenborne poogt zijn onschuld te bewijzen aan de Belgische omroep VTM. Beeld VTM

De relatie tussen de minister en de politie was al voor het incident gespannen, toen eind vorig jaar werd beslist dat een bepaalde gunstige pensioenregeling wordt afgebouwd en een loonsverhoging uitgesteld. Er is ook frustratie over de aanpak van geweld tegen de politie, die volgens de politievakbonden niet stevig genoeg is. In november kwam een agent om het leven bij een steekincident in de Brusselse gemeente Schaarbeek.

Uitleg geven

Er staat de minister een ondervraging te wachten. Donderdag moet hij ​​uitleg geven in de Kamercommissie Justitie, na vragen van meerdere oppositiepartijen. “Dit gaat over de mensen die de minister dag en nacht beschermen en zijn grootste respect verdienen”, reageerde commissievoorzitter Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) tegen de Belgische Radio 1. “Als blijkt dat hij onjuiste verklaringen heeft afgelegd over het incident, dan kan hij simpelweg niet aanblijven.” Vlaams Belang vraagt nu al om ontslag van de minister.

Lees ook:

Poging tot ontvoering minister: het drugsgeweld in België beperkt zich niet langer tot de onderwereld

Ook in België lijken mensen in de bovenwereld nu doelwit van drugscriminelen. Dit weekend bleek een poging tot ontvoering van de Belgische minister van justitie Vincent Van Quickenborne (Open-VLD) te zijn verijdeld.