Belgische Hoge Raad voor de Justitie gaat geen onderzoek doen naar zaak Sanda Dia

De Belgische Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) gaat geen bijzonder onderzoek instellen naar de rechtszaak rond de dood van Sanda Dia, de 20-jarige student die in 2018 stierf tijdens een wrede ontgroening van de elitaire studentenvereniging Reuzegom in Leuven. Dat maakte de instantie donderdagavond bekend.

Achttien leden van de vereniging zijn vorige maand schuldig bevonden aan de dood van Dia, en kregen straffen opgelegd variërend van tweehonderd tot driehonderd uur taakstraf, plus een boete van 400 euro, een stuk milder dan de celstraffen die het OM geëist had.

De uitspraak zorgde voor veel onrust in België. Tijdens demonstraties en in kritische berichten op sociale media viel het woord ‘klassenjustitie’ regelmatig. Het idee heerst dat de straffen veel zwaarder zouden zijn geweest als de verdachten niet uit gegoede families kwamen en geen lid waren van een elitaire studentenvereniging.

Raad spreekt zich niet uit over de inhoud van een rechterlijke beslissing

Naar aanleiding van alle maatschappelijke onrust drong de Kamercommissie Justitie – een parlementscommissie van het Belgisch Lagerhuis – bij de HRJ aan op een bijzonder onderzoek naar het verloop van de rechtszaak.

De HRJ is een overheidsinstantie die als taak heeft externe controle uit te oefenen op de rechtspraak, klachten in behandeling te nemen en advies te geven over hoe de rechtspraak te verbeteren.

Maar een onderzoek instellen naar de zaak-Sanda Dia gaat de HRJ niet doen. In een persbericht verklaart de instantie dat ze zich ‘op geen enkele wijze’ kan uitspreken over de inhoud van een rechterlijke beslissing, en dat ze verplicht is ‘de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te respecteren zoals voorzien in artikel 151 van de grondwet’.

Niettemin stelt de raad ‘uiteraard niet blind [te zijn] voor de emoties die het arrest in de samenleving heeft losgemaakt’ en het ‘positief’ te vinden dat het maatschappelijk debat wordt gevoerd.

Youtuber maakte namen van Reuzegommers bekend

Nadat de uitspraak vorige maand bekend werd gingen in verschillende Belgische steden honderden mensen de straat op uit protest. De Belgische youtuber Acid was daar ook aanwezig. Op zijn videokanaal, met meer dan een half miljoen abonnees, onthulde hij eind mei de identiteit van verschillende Reuzegommers, met hun naam en foto erbij.

Acid wilde de betrokkenen ‘cancelen’ en ‘exposen’, omdat ook hij de straffen veel te laag vond. YouTube haalde het filmpje al na een paar uur offline, maar de beelden hadden zich toen al verspreid op andere socialemediakanalen. De youtuber zou vervolgd kunnen worden voor de video, maar tot nu toe heeft het OM geen onderzoek ingesteld.

