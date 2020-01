Belgische aanklager acht drie artsen schuldig aan doodslag in euthanasiezaak

De huisarts raadpleegde de twee collega’s, zoals verplicht is. Zij stemden in met het vrijwillige levenseinde van de Vlaamse vrouw Tine Nys, en zij waren bovendien niet onafhankelijk. Het OM concludeert daarom drie keer doodslag door vergiftiging. De strafeis, maximaal levenslang, volgt pas later.

Het is de eerste keer sinds de invoering van de euthanasiewet in 2002 dat er in België artsen terechtstaan voor het overtreden van die wet. Het proces voor het hof van assisen in Gent veroorzaakt veel ophef in Vlaanderen. De advocaat van de huisarts die de euthanasie uitvoerde, haalde hard uit naar de aanklagers. In eerste instantie werd de zaak namelijk geseponeerd, maar de familie van Nys ging in beroep. Daarna werd besloten om tot vervolging over te gaan.

Volgens de advocaat werd er achter de schermen druk uitgeoefend door de katholieke kerk om de artsen te vervolgen. Door de zaak zou de hele euthanasiewet op het spel staan; artsen zouden terugschrikken voor euthanasie. Hij sprak zei het een ‘pure schande’ te vinden dat artsen terechtstaan voor doodslag, omdat ze een vrouw wilden helpen die het leven niet meer aankon.

Ondraaglijk en uitzichtloos psychisch leed

Volgens de artsen is er geen enkele twijfel dat Nys dood wilde en dat zij ondraaglijk en uitzichtloos leed aan psychiatrische aandoeningen. De familie bestrijdt dat. De vrouw had een psychiatrisch verleden, maar was volgens haar familieleden niet uitbehandeld. Net als het OM, dat de geldigheid van haar schriftelijke wilsverklaringen betwist.

Opmerkelijk is dat niet alleen de arts die de euthanasie uitvoerde wordt vervolgd, maar ook de twee artsen die hij tijdens dat proces verplicht consulteerde. Volgens het OM waren zij niet onafhankelijk, terwijl dat een voorwaarde is in de Belgische euthanasiewet. De als tweede geraadpleegde arts was de huisarts van de vrouw. Ook de psychiater die werd geconsulteerd, zou de vrouw eerder hebben behandeld. Al ontkende haar advocaat dat tijdens de zitting.

De advocaten van de artsen maakten zich boos over het feit dat de medici worden vervolgd voor doodslag. In de Belgische wet is niet opgenomen welk misdrijf een arts pleegt als hij een onzorgvuldige euthanasie uitvoert. Net als in Nederland worden euthanasiedossiers gecontroleerd door een toetsingscommissie die achteraf nagaat of alle procedures zijn gevolgd. Dat was hier het geval, aldus die commissie.

Of de volksjury daar misschien anders over denkt en de artsen daadwerkelijk schuldig acht aan doodslag, is naar verwachting binnen twee weken duidelijk.

Lees ook:

Voor het eerst euthanasie voor een Belgisch kind

Voor het eerst heeft een minderjarige in België euthanasie gekregen. Het kind was ongeneeslijk ziek. België is het enige land ter wereld waar euthanasie wettelijk is toegestaan voor alle minderjarigen.