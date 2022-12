Belgisch veilinghuis biedt schedels uit Congo te koop aan

Wat te doen met menselijke resten uit de koloniale tijd? In ieder geval niet verkopen. Veilinghuis Vanderkindere in Ukkel, een randgemeente van Brussel, zette drie schedels uit een particuliere collectie te koop met een geschatte prijs tussen 750 en 1000 euro. De schedels komen uit de tijd dat Congo-Vrijstaat nog privébezit was van toenmalig koning Leopold II. Onder zijn bewind zijn er in Congo miljoenen mensen vermoord.

De omstreden verkoop werd ontdekt door de Franse nieuwssite Paris Match. Toen die Vanderkindere ermee confronteerde, bleek het veilinghuis er aanvankelijk niet veel kwaad in te zien. “Weet u, we verkopen zo veel”, was de reactie.

Zoveelste uiting van ontmenselijking

Een stroom kritiek volgde, vooral vanuit de grote Congolese diaspora in België. Nadia Nsayi, politicologe en auteur van het boek Dochter van de dekolonisatie noemde het te koop aanbieden van deze schedels onaanvaardbaar. De ngo Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations (CMCLD) kondigde een demonstratie aan in Brussel om haar onvrede te uiten en ‘deze koloniale en racistische daad te voorkomen en aan de kaak te stellen’. CMCLD noemt het ‘de zoveelste uiting van de ontmenselijking als gevolg van de kolonisatie die tot op de dag van vandaag voortduurt’.

Ook vanuit de politiek werd de verkoop afgekeurd. De Groenen willen een verbod op de handel in menselijke resten. “Men verkoopt geen lijken”, is de stelregel van Rajae Maouane, covoorzitter van Ecolo.

Na de ophef bood het veilinghuis excuses aan. ‘Wij steunen geenszins het leed en de vernedering van de volkeren die het slachtoffer zijn van deze koloniale daden’, luidde een verklaring. ‘Wij betuigen onze diepste spijt aan iedereen die gekwetst is door de verkoop van deze partij.’ De schedels zijn uit de verkoop gehaald.

Paternalisme, discriminatie en racisme

De kwestie is extra pijnlijk, omdat die op een moment komt dat België juist erg zijn best doet om in het reine te komen met zijn koloniale verleden. Deze zomer betuigde koning Filip tijdens een bezoek aan Congo zijn ‘diepste spijt’, en erkende dat het regime in Belgisch Congo werd gekenmerkt door paternalisme, discriminatie en racisme. In dezelfde maand stemde de federale regering in met een wet goed om roofkunst uit Congo terug te geven. Een wettelijk kader voor de teruggave van menselijke resten is er vooralsnog niet.

Een parlementaire commissie deed de afgelopen tweeënhalf jaar onderzoek naar het Belgische koloniale verleden, en werkt nu aan het eindrapport. In een voorlopig verslag met 128 aanbevelingen pleitte deze commissie onder meer voor het ontsluiten van archieven en het verbeteren van onderwijs over het koloniale verleden.

De langlopende discussie over herstelbetalingen komt met deze aanbevelingen nog niet ten einde. ‘Een eenmalige, alomvattende financiële compensatie als genoegdoening voor het koloniaal verleden is geen goed idee’, staat er in het ontwerprapport.

