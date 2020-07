België zit al meer dan een jaar zonder regering, nu is er toch kans op een doorbraak

Het duurt de Belgische koning Filip allemaal veel te lang, want zijn land zit al meer dan een jaar zonder regering. Aan de vooravond van de Belgische nationale feestdag gaf hij maandag de partijleiders van de twee grootste politieke partijen van het land de opdracht om 'de nodige initiatieven te nemen' om alsnog een regering te vormen. Het is een voorzichtige doorbraak in een zoektocht die al meer dan een jaar aansleept.

Het is niet voor het eerst dat de Franstalige Parti Socialiste en de Vlaams-nationalistische N-VA met elkaar gaan praten. De partijen, die ideologisch ver uit elkaar liggen, cirkelen al sinds de verkiezingen van mei 2019 om elkaar heen. Daarbij kwamen ze naar verluidt inhoudelijk weliswaar nader tot elkaar, op persoonlijk vlak boterde het voor geen meter.

Vijftig dagen bedenktijd

Het lijkt er dan ook deze keer niet op dat er op korte termijn een regeerakkoord zal liggen. Partijleiders Paul Magnette (PS) en Bart De Wever (N-VA) geven zichzelf vijftig dagen om te besluiten of ze echt gaan formeren. Ook hun achterban zal aan dat idee moeten wennen. Veelzeggend is dat de partijleiders hun gezamenlijke missie los van elkaar aankondigden in een video op sociale media.

Paul Magnette repte daarbij met geen woord over de N-VA of De Wever. Die laatste benadrukt op zijn beurt tegen zijn aanhang dat er 'geen enkele garantie op succes is'.

Waarom ze er dan toch aan beginnen? Volgens Magnette heeft de corona-uitbraak laten zien dat het land alleen adequaat kan reageren op zo'n crisis met een volwaardige regering. De huidige noodregering van premier Sophie Wilmès heeft slechts 38 van de 150 zetels in het parlement. Ze kreeg gedoogsteun voor de aanpak van de crisis, maar dat is geen onverdeeld succes.

Niet regeren is voor socialisten nog erger

Daarbij probeerden de partijleiders van de minderheidsregering sinds vorige maand om een regering te vormen zonder de Parti Socialiste. De socialisten zien helemaal niets in de Vlaams-nationalistische N-VA, maar niet regeren is voor hen nog erger.

Een regering met PS en N-VA is de enige optie op een regering die aan beide kanten van de taalgrens een meerderheid heeft. In het (politiek en taalkundig) verdeelde België wordt dat gezien als enige manier om stabiliteit te garanderen.

Koning Filip is er daarom veel aan gelegen dat de partijen er deze keer wel uitkomen. Toch is een regeerakkoord nog ver weg. Als deze 'pre-formatie' slaagt, beginnen vermoedelijk pas in september de daadwerkelijke regeringsonderhandelingen.

Lees ook:

Kabinetsformatie België zit muurvast, nieuwe verkiezingen dan maar?

Negen maanden na de verkiezingen is er nog niet het geringste zicht op een nieuw kabinet in België.