België wil nieuwe lockdown voorkomen, maar sluit die niet uit

België probeert met een waaier aan maatregelen de tweede coronagolf af te wenden. Vooral Antwerpen en omliggende gemeenten zijn een brandhaard geworden met een toename van 71 procent aan nieuwe besmettingen afgelopen week. Ook in andere delen van België stijgt het aantal besmettingen.

Minister-president Sophie Wilmes waarschuwde voor een ‘collectief falen’ als het coronavirus niet kan worden teruggedrongen door nieuwe strengere maatregelen. Ze sluit een nieuwe volledige lockdown niet uit. De regering en de Nationale Veiligheidsraad doen een dringend beroep op iedereen om de sociale afstand in acht te nemen en de maatregelen op te volgen.

Zo wordt de ‘sociale bubbel’ weer verkleind. Elk gezin mag nog maar vijf vaste contacten ontmoeten in plaats van vijftien, waarbij kinderen onder de 12 jaar niet worden meegerekend. Ook binnen deze bubbel moet er afstand worden gehouden en zo nodig een gezichtsmasker worden gedragen.

Een wildgroei aan maatregelen

Evenementen moeten opnieuw door gemeentebesturen worden herzien. Tot nu mochten er tweehonderd mensen bij aanwezig zijn, maar dat gaat terug naar honderd. Mondmaskers zijn hierbij verplicht. Is het risico te groot, dan moeten bijeenkomsten worden afgeblazen. Hetzelfde geldt voor trouwceremonies. Bij de receptie, om het bruidspaar te feliciteren, mogen niet meer dan tien gasten tegelijkertijd aanwezig zijn.

Restaurants moeten het aantal gasten per tafel terugbrengen. Voor de horeca is er al een registratieplicht voor gasten, dat wordt uitgebreid naar sport- en wellnesscentra. Thuiswerken wordt dringend aangeraden. Met funshoppen moet het afgelopen zijn. En contacttracing wordt uitgebreid.

Burgemeester Bart De Wever van Antwerpen vindt het een ‘wildgroei’ aan maatregelen. Hij noemt ze ‘onlogisch en onuitvoerbaar’. Hij vraagt om duidelijk, uniform en logisch beleid van de Nationale Veiligheidsraad, maar wat dat is, laat De Wever in het midden.

In zijn stad is het aantal besmettingen vorige week met 500 procent gestegen met bijna 900 nieuwe gevallen. De afgelopen dagen sloot de politie 34 horecazaken – waaronder 5 shishabars voor het roken van waterpijpen – waar de coronaregels niet in acht werden genomen.

Virologen roepen toeristen op Antwerpen te mijden. De horeca-uitbaters zijn daarover in paniek. Het regent annuleringen en reserveringen blijven uit. Horeca en hotels vinden dat ze te veel in onzekerheid worden gehouden. “Ons laten spartelen heeft geen zin”, zegt horecaondernemer Gunther Dieltjens tegen de Gazet van Antwerpen.

Te vroeg voor conclusies

Ondanks de fikse toename van het aantal nieuwe infecties heeft dat niet meteen geleid tot een veel grotere toename van opnames in het ziekenhuis. Een van de redenen is dat in vergelijking met de eerste golf nu veel meer jongere mensen besmet raken in plaats van ouderen. De laatste groep krijgt eerder complicaties. Maar, zo wordt gewaarschuwd, het is nog te vroeg om hier conclusies aan te verbinden. Het duurt enige tijd voordat iemand die besmet is zo ziek wordt dat een behandeling in het ziekenhuis nodig is. Het aantal sterfgevallen is daardoor evenmin sterk gestegen.

De eerste coronagolf heeft behoorlijk huisgehouden in België. Tot nu toe zijn er op 11,5 miljoen inwoners ruim 66.000 besmettingen vastgesteld en meer dan 9800 mensen zijn aan Covid-19 overleden. Daarmee staat België in de top van landen met de meeste slachtoffers per 100.000 inwoners.

