België neemt extreemrechtse dreiging serieus: 'Antiterreuracties kunnen keerpunt zijn’

In België is de rook opgetrokken na de massale actie van veiligheidsdiensten vanwege rechtsextremistische terreurdreiging. Bij tien huiszoekingen werden dinsdag honderden wapens in beslag genomen, twee verdachten van terreurdreiging aangehouden en viel er één dode. Volgens radicaliseringsonderzoeker Christophe Busch van het Hannah Arendt Instituut in Mechelen kan dit een kantelpunt zijn in de Belgische aanpak van de rechtsextremistische terreurdreiging, die verknoopt is met de coronaprotestbeweging.

Yannick V. (36) werd dinsdag doodgeschoten door de politie. Hij bleek een complottheoreticus met tientallen wapens in bezit. Hoe moeten we zijn situatie begrijpen?

“Hij was duidelijk beïnvloed door de complottheorieën die in de coronapandemie de ronde zijn gaan doen. Yannick V. was een ‘prepper’: hij bereidde zich voor op het einde der tijden, dat hij zag als een soort oorlog van allen tegen allen. In teksten die hij op internet publiceerde, refereert hij aan de Great Reset en de chaos die daaruit zou volgen. Hij was alle vertrouwen in de maatschappij verloren en besloot zichzelf te bewapenen.”

De groep mensen die tijdens de coronacrisis met complottheorieën in aanraking is gekomen is vrij groot. Hoe glijdt dit complotdenken af tot geweld?

“Er is nu een grote groep mensen met radicale standpunten, bijvoorbeeld: ‘ik wijs vaccins compleet af’. Die radicale meningen zijn voor een democratie niet per se slecht – denk maar aan het vrouwenkiesrecht, dat was ooit ook een radicaal standpunt.

“Maar de echte complottheoretici vallen onder de groep extremisten die niet meer gelooft in democratische principes omdat ze denken dat de staat is gecorrumpeerd. Dan begint voor een kleine groep mensen geweld een legitiem middel te worden om verandering af te dwingen. Essentieel daarin is een diepgevoeld crisisnarratief – ‘we moeten nu handelen, anders is het te laat’ – en een netwerk van mensen die daar net zo over denkt.”

Hoe groot is de dreiging die uitgaat van deze groep?

“Het aantal jihadisten dat door het Belgische Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) in de gaten wordt gehouden is nog altijd veel hoger dan het aantal rechtsextremisten, waardoor er minder aandacht naar rechtsextremisme uitging. Maar de rechtsextremistische netwerken groeien momenteel veel harder.

“De invallen van afgelopen week kunnen een keerpunt betekenen in de Belgische aanpak van rechtsextremistische terreur. Voorheen werd vooral gedacht in ontspoorde eenlingen. Nu is duidelijk geworden dat er meer aan de hand is. De veiligheidsdiensten hebben lang genoeg gewacht met ingrijpen om een heel netwerk in kaart te kunnen brengen.”

De politieactie was officieel gericht tegen extreemrechts, maar Yannick V. lijkt eerder een complotdenker zonder ideologische vlag. Hoe werkt die vervlechting tussen complotdenkers en extreemrechts?

“Er is in die vervlechting niet sprake van één ideologisch referentiekader, maar van een mengelmoes van elementen uit verschillende ideologieën. De overkoepelende factor is het anti-overheidsnarratief: een wantrouwen tegen de staat, die als vijand wordt gezien. Dan kan je in principe putten uit verschillende ideologische kampen – zowel links- als rechtsextreem – maar het rechtsextremisme is momenteel veel prominenter.

“Hun antiglobaliserings-, en antidiversiteitsretoriek is de afgelopen jaren op onvoorstelbare wijze gepopulariseerd. Terminologie als ‘omvolking’, die ik tien jaar geleden op obscure extremistische internetfora tegenkwam, hoor je nu in het parlement. Daar komt bij dat rechtsextremistische politici aanhangers van complottheorieën naar de mond praten - iemand als Thierry Baudet is daar al behoorlijk ver in afgegleden. Daardoor vervagen de grenzen tussen doorgewinterde ideologische rechtsextremisten en ‘gewone’ aanhangers van complottheorieën.”

