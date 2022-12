België is nog niet klaar voor excuses, Spanje negeert Mexicaans verzoek

België: nog niet klaar voor excuses

Het had maandag ook een historische dag voor België kunnen worden. Maar terwijl premier Mark Rutte excuses maakte voor het Nederlandse slavernijverleden, bleek het voor zijn buurland nog niet het moment om in het reine te komen met het eigen koloniale verleden.

Naar aanleiding van de Black Lives Matter-protesten werd in juli 2020 een bijzondere Kamercommissie opgericht om het koloniale tijdperk in Congo te onderzoeken. Na twee jaar presenteerde die commissie een lijst met 128 aanbevelingen waarover maandag zou worden gestemd. Maar er was een struikelblok: artikel 69. Daarin wordt voorgesteld dat het parlement excuses aanbiedt aan Congo, Burundi en Rwanda voor het koloniale verleden.

Het leidde tot een breuk. Artikel 69 ging te ver volgens de liberale regeringspartijen MR en OpenVLD. Ze vrezen dat excuses kunnen leiden tot herstelbetalingen, iets waar de linkse PS en Ecolo juist op aandringen. Uiteindelijk kwam het maandag niet eens tot een stemming: de fracties van MR en Open VLD verlieten voortijdig de zaal. Ook voor het Belgisch koningshuis zouden zowel excuses als financiële compensatie een rode lijn zijn geweest, meldde nieuwszender VRT.

De aanbevelingen van de commissie liggen in het verlengde van een bezoek van koning Filip aan Congo afgelopen zomer. In Kinshasa betuigde de vorst wél zijn “diepste spijt” voor “de wonden uit het verleden”. Congo was van 1885 tot 1960 een kolonie van België. Onder het bewind van koning Leopold II, een verre voorvader van koning Filip, werd de Congolese bevolking uitgebuit en werden er miljoenen mensen vermoord.

Commissie-voorzitter Wouter De Vriendt (Groen) is teleurgesteld dat er geen akkoord werd bereikt. “De Kamer heeft de afspraak met de geschiedenis gemist”, reageerde hij maandag. Toch blijft hij voorzichtig optimistisch. „Vandaag waren de geesten bij sommigen misschien niet rijp, maar morgen kan dat anders zijn. De tijden veranderen.”

Verenigd Koninkrijk: excuses, maar niet koninklijk

De toenmalige Britse premier Tony Blair bood in 2007 excuses aan voor het aandeel van zijn land in de trans-Atlantische slavernij. Hij deed dat in antwoord op een vraag tijdens een persconferentie. In 2006 had Blair zich in een officiële verklaring nog beperkt tot de formulering ‘diepe bedroefdheid’. Daarop was veel kritiek gekomen, omdat de bewoordingen in de ogen van velen niet ver genoeg gingen.

De Anglicaanse kerk maakte in 2006 al wel officieel excuses voor haar aandeel in het slavernijverleden en zette daarna het Clewer Initiative op, dat helpt moderne slavernij te bestrijden.

In 2020 maakte ook de Britse centrale bank, de Bank of England, excuses. De bank stelde niet direct betrokken te zijn geweest bij de slavenhandel, maar zeker 25 voormalige bankbestuurders waren dat in de achttiende en negentiende eeuw wel. De excuses kwamen er onder druk van de in 2020 opgekomen Black Lives Matter-beweging. De Bank of England beloofde om de portretten en standbeelden van de desbetreffende ex-bankbestuurders te verwijderen uit haar hoofdkantoor.

In hetzelfde jaar uitte prins William, de oudste zoon van de huidige Britse koning Charles ‘diepgaande bedroefdheid’ over de slavernij tijdens een bezoek aan Jamaica. Dat Caribische land erkent de Britse monarch – toen nog koningin Elizabeth II – nog altijd als haar staatshoofd. Prins William bood echter geen excuses aan, iets waarom activisten in het land wel hadden gevraagd. Zij eisen ook herstelbetalingen.

Charles zelf zei eerder dit jaar, vlak voordat hij zijn moeder opvolgde, in een toespraak op een bijeenkomst van het Gemenebest van Naties: “De diepte van mijn persoonlijke verdriet over het lijden van zovelen is niet te beschrijven. Ik zal mijn kennis over de blijvende impact van de slavernij blijven verdiepen.” Maar ook hij bood nog geen officiële excuses aan namens het Britse koningshuis.

Spanje: geen reactie op Mexicaans verzoek

“Mexico wil dat de Spaanse staat zijn historische verantwoordelijkheid neemt voor de wandaden en excuses aanbiedt.” Dat was de spreekwoordelijke knuppel die de Mexicaanse president López Obrador in 2019 in het hoenderhok gooide in een brief aan de Spaanse koning. Vijfhonderd jaar na het begin van het kolonialisme vond de Mexicaanse president dat Spanje onder ogen moest zien wat voor gruwelijkheden het land had begaan: slavernij, het opleggen van taal en cultuur, het onteigenen van land.

Het gaat López Obrador niet om schadevergoeding, maar simpelweg om erkenning. Want vooral onder het rechtse en katholieke volksdeel van Spanje leeft het gevoel dat er niets mis was met het kolonialisme. Op Spaanse religieuze radiozenders kan je het verhaal goed samengevat horen: zij hielpen die wilden een punt te zetten achter kannibalisme en kinderoffers. Natuurlijk zijn daarbij slachtoffers gevallen, maar onder de streep zouden Spanje en Portugal vooral vooruitgang en ontwikkeling hebben gebracht.

De Spaanse koning heeft überhaupt nooit gereageerd op de Mexicaanse brief en de reactie van de toenmalige Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Josep Borrell was helder. “Wij gaan geen excuses aan de Fransen vragen voor de invasie door Napoleons soldaten, of de Fransen aan de Italianen vanwege de verovering van Gallië door Julius Caesar.”

Deze maand heeft de Mexicaanse president aangegeven dat de relatie met Spanje is “gepauzeerd”, aangezien de Spaanse staat volgens hem niet “respectvol” is ingegaan op zijn verzoek om verontschuldigingen. Pas als Spanje tot inkeer komt, ziet López Obrador herstel van de relatie.

