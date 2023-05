België en Nederland ruziën om kosten van mislukte tramlijn

Maastricht en de provincie Limburg zijn het zat. Al een jaar geleden liet Vlaanderen weten de geplande tramlijn tussen Nederland en België niet te gaan bouwen. Maar de 22 miljoen euro die Nederland daarvoor voorschoot, die hebben de zuiderburen nog steeds niet teruggegeven. Vlaanderen heeft nog geen cent overgemaakt.

De stad en de provincie stellen Vlaanderen een ultimatum om vóór 1 juli met ruim 22 miljoen euro over de brug te komen. Anders dreigen de Nederlandse provincie en gemeente naar de rechter te stappen.

In 2004 besloten Hasselt en Maastricht een tramlijn tussen de twee steden te bouwen. Maar de snelle verbinding voor forenzen kwam nooit van de grond, door een aantal onvoorziene problemen. Zo konden de rails in Maastricht niet naar het station worden doorgetrokken, omdat een brug in de stad het gewicht van de tram niet kon dragen. Om de Vlamingen te vriend te houden, trok de gemeente in 2015 zo’n 11 miljoen euro uit ter compensatie.

Ook aan Belgische kant stapelden de problemen zich op. De nieuw gekozen burgemeester van Hasselt liet weten de tram niet te zien zitten, mede gezien de kosten van 300 miljoen euro voor de Belgen. In plaats van de sneltram mikt Vlaanderen nu op het inzetten van een elektrische trambus tussen Hasselt en Maastricht.

Noodrem

In mei 2022 trok Vlaanderen aan de noodrem en werd het project stopgezet. Sindsdien bakkeleien Vlaanderen en Maastricht over de afhandeling van het project. Daarin is volgens de Maastrichtse wethouder John Aarts na een jaar nog steeds ‘geen enkele vooruitgang geboekt’. De 22 miljoen euro had ‘allang binnen moeten zijn na het afblazen van de tramverbinding’, schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad.

‘Als we voor 1 juli geen bevredigende reactie krijgen, dan sluiten we dit dossier op een andere manier af. We oriënteren ons daarop’, schrijft wethouder Aarts in zijn brief. Dit omdat er ‘geen sprake is van een eerste serieuze stap vanuit Vlaanderen om het tramdossier af te sluiten’.

De Vlaamse minister voor mobiliteit, Lydia Peeters, verwees de Maastrichtenaren door naar haar advocaten. Maar die spraken niet over het terugstorten van het geld, volgens Aarts. ‘Het is zaak dat hier een einde aan komt’, laat de wethouder weten.