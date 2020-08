België dichtbij forse coronabeperkingen voor middelbare scholen, in Zweden zwaaien de deuren open

Maatregelen in Groot-Brittanië, Berlijn en op Sicilië

Aan wat voor regels de Britse leerlingen zich moeten houden als ze begin september in de schoolbanken terugkeren is nog onduidelijk. Maar dát ze terugkeren is een ‘nationale prioriteit’ schreef de Britse premier Johnson vorige week in de krant Mail on Sunday. “Scholen net even langer gesloten houden dan strikt noodzakelijk is, is sociaal onaanvaardbaar, economisch onhoudbaar en moreel onverdedigbaar.”

Leerlingen in Berlijn, waar de scholen deze week hun deuren weer openden moeten volgens persbureau AP mondmaskers dragen in de gangen maar niet in de les. Verder worden ze zo veel mogelijk in vaste groepen bij elkaar gehouden, zodat een beperkt aantal leerlingen na een uitbraak in quarantaine moet.

En op Sicilië bereiden ze het nieuwe schooljaar voor door de tweezitsbureaus die nog in veel lokalen staan door te zagen om de leerlingen uit elkaar te halen, meldt La Repubblica.