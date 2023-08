België biedt voorlopig geen asielopvang meer voor alleenstaande mannen. ‘Schandalig en extreem verontrustend’

Ali Fakhour (25) leunt met twee vrienden tegen de dranghekken voor de ingang van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel, de eerste stop voor wie asiel wil aanvragen in België. Ze staan in een rij met zeventig mannen. “Ik heb mijn vrienden verteld dat ze zelf een slaapplek bij familie of vrienden moeten regelen”, zegt Fakhour, terwijl hij zijn capuchon verder over zijn hoofd trekt tegen de regen. “Zij zijn pas gisteren in België aangekomen. Ik ken de regels.”

Fakhour weet dat je lang moet wachten op een opvangplek. Zelf deed hij vier maanden geleden een asielaanvraag, toen hij hier aankwam vanuit het Syrische Hama.

Alleenstaande mannen die asiel aanvragen in België belandden tot nu toe al maandenlang op een wachtlijst voor opvang, waarna ze de facto op straat kwamen te staan en daar gemiddeld tot zes maanden moesten wachten. Sinds dinsdagavond is ook dat perspectief verdwenen. Staatssecretaris Nicole de Moor (asiel en migratie) heeft aangekondigd dat alleenstaande mannen tijdelijk niet meer worden opgevangen. Voorlopig krijgen alleen vrouwen, gezinnen en alleenstaande minderjarigen nog een plek.

In haar verklaring verwijst De Moor naar de samenwerking met haar Europese collega’s. Ze zegt dat het Europese migratiepact en de overeenkomst met Tunesië de situatie zullen verbeteren, maar dat het tijd zal kosten. Ze anticipeert op een zware winter en voorspelt opnieuw “een complexe opvangsituatie”, waarmee ze refereert aan de vorige winter toen asielzoekers verspreid door Brussel nachten in de vrieskou doorbrachten.

Vraagtekens bij de uitvoering

Bij het aanmeldcentrum banen vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Vlaanderen zich een weg door de rij en delen formulieren uit met informatie over noodopvang, eten en drinken, medische hulp en juridische bijstand. Ook beleidsmedewerker Thomas Willekens is aanwezig. Hij zegt compleet overvallen te zijn door de beslissing van De Moor. “Deze regel is onbegrijpelijk en onwettig”, aldus Willekens. “Dit lost niets op. Dagelijks kregen ongeveer twintig alleenstaande mannen een plek. Tegelijkertijd staan er nog ruim tweeduizend mensen op de wachtlijst voor opvang. Er moeten structurele oplossingen komen.”

Ook praktisch worden er vraagtekens gezet bij de uitvoering van het plan van De Moor. Een voorbeeld: als er in een kamer met twee stapelbedden één bed van een man vrijkomt, kan daar niet meteen een gezin worden ondergebracht. Overheidsdienst Fedasil zal daarvoor de infrastructuur van de opvangcentra moeten aanpassen.

Mensenrechtenadvocaat Marie Doutrepont, die asielzoekers bijstaat, maakt zich kwaad. “Ik dacht dat we niet nog dieper konden gaan in de miskenning en schending van de rechtsstaat in verband met de opvangcrisis”, reageert ze telefonisch. “Blijkbaar was het dieptepunt nog niet bereikt. Er wordt nu gewoon gezegd: je hebt recht op opvang, maar ik ga dat niet naleven. Het is schandalig en extreem verontrustend.”

De straat op, de regen in

Op het veld naast het aanmeldcentrum staat een drietal tentjes, aan elkaar geknoopt met vuilniszakken. Uit een van de tenten steekt Oleg Dangadze (44) zijn hoofd naar buiten. Hij slaapt al een maand buiten. “Ja, dat is inderdaad zwaar”, zegt hij met een krampachtige glimlach. “Maar wat voor keus heb ik? Ik zat in Georgië in de oppositie. Als ik nu terug zou gaan, word ik op het vliegveld meteen gearresteerd.” Over twee dagen heeft hij zijn eerste interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken. “Ik hoop dat het goed gaat, en dat mijn vrouw naar België mag komen.”

In de rij bij de Dienst Vreemdelingenzaken verloopt de ochtend intussen op de gebruikelijke manier. Even voor half negen gaan de deuren open voor gezinnen en kinderen. Ouders nemen hun kinderen bij de hand of duwen hun buggy naar de ingang. Niet lang daarna mogen Ali Fakhour en de rest van de alleenstaande mannen naar binnen. Daar wordt hun aanvraag bekeken. Niet veel later zullen ze weer de straat op worden gestuurd, de regen in.

