België beperkt gebruik Janssen-vaccin

Mensen van 40 jaar en jonger zullen in België voorlopig niet meer met het Janssen-vaccin geprikt worden. Het land heeft daartoe ‘uit voorzorg’ besloten na het overlijden van een 39-jarige vrouw, die onlangs met Janssen gevaccineerd was. Ze stierf door een combinatie van bloedstollingen en een laag aantal bloedplaatjes.

België heeft het Europees Geneesmiddelbureau Ema nu gevraagd om advies over de vraag of het prikken voor iedereen hervat kan worden. Het is onduidelijk of dit nieuwe geval voor een verandering in het bestaande Ema-advies gaat zorgen. In april werd de in sommige gevallen dodelijke combinatie van bloedstollingen en een laag aantal bloedplaatjes op aandringen van het Ema al toegevoegd aan de Janssen-bijsluiter. Maar de uiteindelijke afweging bleef: het vaccin redt meer levens dan het kost.

Externe factoren

Zo’n afweging is natuurlijk ook afhankelijk van externe factoren, zoals de vraag of er alternatieven zijn, en hoeveel besmettingen een land op een gegeven moment heeft. Denemarken en Noorwegen maakten eerder al de afweging om helemaal te stoppen met Janssen en met AstraZeneca, waarbij al ongeveer een maand eerder dan bij Janssen dezelfde bijwerking aan het licht trad.

Veel landen, waaronder Nederland, zijn wel gestopt met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin aan jongere burgers. De risico-afweging is voor jongeren anders, en waarschijnlijk ook voor vrouwen: de bijwerkingen lijken vaker bij jongeren en vrouwen voor te komen, terwijl een covid-besmetting voor jongeren juist minder gevaar met zich meebrengt.

Er was destijds veel kritiek op overheden, die op basis van een zeer zeldzame bijwerking het vaccineren met AstraZeneca helemaal staakten, vaak schijnbaar in reactie op elkaar, zonder een goede epidemiologische risico-afweging af te wachten. Het is nu de vraag of de beslissing van België weer zo’n kettingreactie uitlokt.

Hervat

De vaccinaties met Janssen, die ook tijdelijk stil werden gezet, zijn inmiddels bijna overal weer hervat. Ook in Nederland is het vaccin de komende tijd een prominentere plek in de vaccinatiestrategie toebedacht.

Maar de belangrijkste uitwerking van het nieuwe rumoer rondom Janssen zou elders kunnen liggen, in armere landen. Eerder bleek dat de slechte reputatie van AstraZeneca het vaccin daar vooruitgesneld was. In sommige Afrikaanse landen sloegen mensen hun prik over. In Malawi moesten zelfs voorraden worden vernietigd.

De beperking in België is niet de enige tegenslag voor de reputatie van Janssen. In de VS ligt een partij van honderd miljoen Janssen-vaccins te wachten op nacontrole, nadat er in een fabriek vervuiling van de vaccins was geconstateerd.

Het Janssen-vaccin zou juist een van de pijlers onder de internationale vaccinatiestrategie moeten vormen. Het hoeft niet op extreme temperaturen gekoeld te worden, zoals Pfizer en Moderna, en bovendien is er maar één prik nodig om iemand te beschermen. Dat maakt het vaccin bij uitstek geschikt voor distributie in plekken waar geen uitgebreide infrastructuur van moderne gezondheidszorg is.

Lees ook:

De Senegalese vaccinatiecampagne is de dupe van de Europese afkeer van het AstraZenecavaccin

AstraZeneca moest de reddingsboei zijn voor het West-Afrikaanse Senegal, maar mede door de wereldwijde onrust rond het vaccin durven de meeste Senegalezen zich niet te laten inenten.