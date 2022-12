Belediging door Nieuw-Zeelandse premier levert 60.000 euro op voor goede doel

Een ‘arrogante lul’ was hij, zo mompelde Jacinda Ardern, premier van Nieuw-Zeeland, over parlementslid David Seymour van de liberale oppositiepartij ACT begin deze maand. Tíjdens een debat in het parlement, ten overstaande van Seymour, vanachter een microfoon die nog aanstond.

Daardoor kwam de uitglijder ook in de officiële Kamerverslagen terecht. Een gesigneerd transcript van de belediging heeft nu ruim 100.000 Nieuw-Zeelandse dollar, bijna 60.000 euro, opgeleverd voor het goede doel.

#UPDATE: New Zealand PM Jacinda Ardern caught on a hot mic calling opposition MP David Seymour an "arrogant prick" pic.twitter.com/PvJd6TPAvp — Insider News (@InsiderNewsKe) 13 december 2022

Ardern bood later haar excuses aan voor de opmerking, die Seymour accepteerde. De twee besloten vervolgens het verslag te signeren en te veilen om zo geld op te halen voor onderzoek naar prostaatkanker.

De Nieuw-Zeelandse premier heeft Seymour in een reactie bedankt voor zijn ‘sportieve houding’. Seymour zelf liet weten blij te zijn met de opbrengst. “Ik ben overrompeld door de goedhartigheid van de bieders die ‘lullen overal’ helpen met hun vrijgevigheid”, zei het parlementslid in een reactie.

