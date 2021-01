Belastingvlucht van Spaanse youtubers naar Andorra valt niet in goede aarde

De blonde Andalusiër die faam verwierf door games van commentaar te voorzien slaat zeker niet op de vlucht voor de heftige derde coronagolf die Spanje overspoelt. Hij wil bovenal ‘een nieuw leven’ beginnen met andere Spaanse youtube-sterren die hem voorgingen richting het minuscule vorstendom hoog weggestopt in de Pyreneeën. In Madrid had hij toch nauwelijks nog vrienden, zo verklaarde hij: de meesten wáren al naar Andorra vertrokken.

De sneeuw, de kou, El Rubius (wiens moeder uit Noorwegen komt) zag zijn nieuwe leven al helemaal zitten in het bergstaatje. En oh ja, de exodus van de grootverdiener met 40 miljoen volgers was niet ingegeven door het gunstigere belastingklimaat in Andorra, al moest de internet-ster toegeven dat het wel een grote plus was.

Tennissers en andere celebrities

Het Andorrese belastingklimaat is inderdaad mooi meegenomen voor grootverdieners als El Rubius: want wie jaarlijks meer dan 3 ton binnen harkt, hoeft in Andorra maar maximaal tien procent inkomstenbelasting te betalen in plaats van de 47 tot 50 procent die in Spanje moet worden afgetikt bij de fiscus. Het is dan ook niet zo vreemd dat andere steenrijke Spaanse youtube-sterren, met intrigerende namen als Vegetta777 en Willyrex, El Rubius voorgingen en al lang en breed in Andorra resideren.

Maar zij waren zeker niet de wegbereiders van deze belastingroute: al sinds jaar en dag weten vermogende Spanjaarden, waaronder tennissers en andere celebrities, Andorra te vinden. Door de nabijheid van Spanje, aangedrukt tegen Catalonië, is het net of je in de Iberische staat zelf woont, maar dan met een veel coulantere fiscus en goedkopere drank en sigaretten.

Belastingvlucht in coronacrisis

Maar de belastingvlucht van de youtubers die nu nog rijker worden terwijl Spanjaarden lijden onder de coronacrisis valt in Spanje niet bij iedereen in goede aarde. De Spaanse economie die door de gevolgen van de pandemie in duigen ligt moet noodgedwongen gestut worden door miljardennoodsteun uit Brussel. En iedere in Spanje opgehaalde belastingeuro van degenen die nog wel kunnen werken is meegenomen, zou je zeggen. Daarom startten kritische youtubers een tegenoffensief waarin zij laten blijken juíst vanwege de coronacrisis met hun riante salaris belasting in Spanje te willen betalen.

Andorra heeft overigens de afgelopen jaren het fiscale regime aangepast en staat niet langer op de zwarte lijst van de Organisatie voor Economische Samenwerking (OECD). En, omdat de Spaanse youtube-ondernemers hun geld online verdienen, is er niet illegaals aan de trek naar Andorra, merkte een commentator in de Spaanse krant El País op: want als de EU niet optreedt tegen deze Europese dwergstaat die een geheel eigen belastingregime voert, kan je de Spaanse youtubers moeilijk iets verwijten.

