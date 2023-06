Belastingontduiking en wapenbezit, meer kon aanklager niet vinden bij Hunter Biden

Voor vader Joe Biden zal het ongetwijfeld een bittere pil zijn – hij heeft altijd volgehouden dat Hunter onschuldig was. Maar de Republikeinen in het Congres hebben er pas goed een vieze smaak van in de mond. Zij zijn ervan overtuigd dat de Amerikaanse justitie veel zwaardere misdaden van Hunter Biden door de vingers heeft gezien.

Het onderzoek naar Hunter Biden heeft vijf jaar geduurd, en is afgerond door David Weiss, een aanklager die nog door president Donald Trump werd benoemd. Minister van justitie Merrick Garland, benoemd door Trumps opvolger Joe Biden, liet hem in functie en beloofde zich niet met het onderzoek te bemoeien, om de schijn van beïnvloeding ten gunste van de zoon van de president te vermijden.

Geen diepgaande corruptie

Weiss richtte zich eerst op zaken die Hunter Biden deed met energie-ondernemingen in China en Oekraïne. Maar in plaats van de diepgaande corruptie die sommigen daarachter vermoedden, en waarbij dan ook Joe Biden betrokken zou kunnen zijn, kwam hij tot een heel beperkte aanklacht, waarmee de verdachte akkoord ging.

Hunter Biden zal bekennen dat hij over inkomen in 2017 en 2018 bewust geen belastingaangifte deed en in totaal 1,2 miljoen dollar niet betaalde. Daarnaast heeft hij een pistool bezeten, dat hij alleen kon aanschaffen door op een formulier in strijd met de waarheid aan te geven dat hij geen verboden drugs gebruikte. Dat maakte het bezit ervan illegaal. Maar voor valsheid in geschrifte wordt hij niet vervolgd, terwijl dat wel had gekund.

Voor de belastingovertreding zal een rechter later de straf moeten bepalen. Dat zou een gevangenisstraf kunnen zijn van twaalf maanden per overtreding, maar de aanklager beveelt een voorwaardelijke straf aan.

Nooit meer een vuurwapen

Op het ongeoorloofde bezit van een vuurwapen staat maximaal tien jaar cel, maar die aanklacht zal zelfs worden geseponeerd als Biden twee jaar geen drugs gebruikt en belooft nooit van zijn leven meer een vuurwapen te bezitten.

Voor ex-president Trump, zelf onlangs 37-voudig aangeklaagd voor het bezit van geheime defensiedocumenten en het hinderen van de zoektocht daarnaar, was het onverteerbaar. “Het corrupte ministerie van Justitie van Biden deed zojuist misdaden af waarop honderden jaren gevangenisstraf staan, door Hunter Biden alleen maar een ‘verkeersboete’ op te leggen. Ons systeem is totaal stuk!”, schreef hij op zijn eigen sociale netwerk TruthSocial.

Dat de jongste zoon van president Biden een tijdlang van het rechte pad was afgeweken, ontkennen hij en zijn vader niet. Hij had een moeilijke start in het leven – toen hij twee jaar was kwam zijn moeder om bij een auto-ongeluk, waarbij hijzelf en zijn broer Beau zwaar gewond raakten. Hij gebruikte regelmatig drugs – het kostte hem in 2013 zijn baan bij de marine, en dat terwijl hij kort daarvoor nog zijn eed als officier had afgelegd in het Witte Huis, ten overstaan van een trotse vice-president Joe Biden.

Grote hoeveelheden cocaïne

Na de dood in van zijn broer Beau in 2015 was Hunters leven helemaal een chaos. In 2017 scheidde hij, had een paar jaar een relatie met de weduwe van zijn broer, verwekte bij een vriendin een kind dat hij pas erkende na een DNA-test, en gebruikte cocaïne in grote hoeveelheden.

En het is ook duidelijk dat de positie van zijn vader hem zijn hele carrière lang lucratieve ingangen bood. Na een studie rechten aan de hoog aangeschreven Yale universiteit was hij lobbyist en had hij een aantal bestuursfuncties, in de tijd dat Joe Biden senator was. Hij werkte voor een bank en zat in de raad van bestuur van spoorwegmaatschappij Amtrak.

Hij stopte zijn lobby-activiteiten toen zijn vader in 2009 vice-president werd onder Barack Obama. Maar het lijkt duidelijk dat het vooral zijn achternaam was die hem daarna een goedbetaalde baan bezorgde als directielid van het Oekraïense gasbedrijf Burisma, op een moment dat de vice-president de opdracht had Oekraïne te helpen bij het bestrijden van de corruptie in dat land.

Trumps eerste impeachment

In 2019 vroeg president Donald Trump zijn Oekraïense collega Zelensky een onderzoek te starten naar de zakelijke activiteiten van de familie Biden in zijn land – of op zijn minst bekend te maken dat er zo’n onderzoek kwam. Dat had Trump politiek kunnen helpen in de eindstrijd die hij toen zag aankomen tussen zichzelf en Biden bij de presidentsverkiezingen van 2020.

Zelensky weigerde echter en een klokkenluider maakte het verzoek bekend. Het leverde Trump de eerste van zijn twee impeachments op, voordrachten door het Huis van Afgevaardigden om hem af te zetten.

Volgens de Republikeinen is de onderste steen van die zakelijke activiteiten echter nog steeds niet boven. Nadat ze in november 2022 de meerderheid veroverden in het Huis van Afgevaardigden, zetten ze diverse commissies aan het werk om onderzoek te doen naar de handel en wandel van de zoon van de president.

‘Als je de zoon van de president bent, krijg je geen celstraf’

Die hebben tot nu toe geen harde bewijzen boven water gehaald van andere misdragingen dan waarvoor hij nu is aangeklaagd. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van het Huis, Kevin McCarthy, krijgen die onderzoeken het nu gemakkelijker. Als justitie haar strafrechtelijk onderzoek afsluit, heeft het ministerie geen argument meer om informatie over de zaak achter te houden, denkt hij.

Ook McCarthy beschuldigde de aanklagers van vooringenomenheid: “Als je de zoon van de president bent, krijg je geen celstraf.”

Maar of de zaak werkelijk gesloten is, was dinsdagavond nog onduidelijk. Volgens de advocaat van Hunter Biden ‘hebben wij begrepen dat hiermee het onderzoek van vijf jaar naar Hunter afgerond is’. Maar aanklager David Weiss liet weten dat het onderzoek nog loopt. Mogelijk sluit hij het pas formeel af wanneer de rechter uitspraak heeft gedaan over de relatief bescheiden misstappen die Hunter Biden gaat bekennen.

