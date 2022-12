Belastingaangiftes Trump eindelijk openbaar

De enige Amerikaanse president in de recente geschiedenis die zijn belastingaangiftes niet vrijwillig openbaar maakte, moet binnenkort meemaken dat ze toch in de publiciteit komen. De belastingcommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde voor het openbaar maken van de aangiftes van oud-president Donald Trump tussen 2015 en 2020.

Een paar weken geleden had de commissie die aangiftes zelf gekregen van de IRS, de Amerikaanse belastingdienst. Daar ging een jarenlange juridische strijd aan vooraf. Het zal waarschijnlijk nog een paar dagen duren voor ze daadwerkelijk publiekelijk beschikbaar zijn. De komende dagen worden gevoelige persoonsgegevens uit de duizenden pagina’s geredigeerd.

De stemming verliep langs partijlijnen – Democraten stemden voor, Republikeinen tegen. Het was een van de laatste daden van het Huis, zolang de Democraten er nog de baas zijn. Op 3 januari worden de nieuw verkozen afgevaardigden benoemd, en zal een krappe Republikeinse meerderheid het voor het zeggen krijgen in alle commissies.

Gevaarlijk wapen

De beschuldiging dat met deze beslissing vooral politiek werd bedreven, klonk dan ook direct uit de mond van de hoogste Republikein in de commissie, Kevin Brady. “De Democraten hebben onze bezwaren genegeerd en een gevaarlijk nieuw politiek wapen geïntroduceerd dat decennia van privacybescherming tenietdoet.”

Hij was niet de enige die vreest dat de dreiging om de belastingaangiftes van politieke tegenstanders te openbaren nu onderdeel wordt van het politieke instrumentarium. “Het is een gevaarlijk precedent”, zei John Koskinen, de door Obama benoemde oud-baas van de belastingdienst tegen de New York Times. “Het lijkt me dat ze een behoorlijk goede reden moeten hebben waarom dit in het publieke belang is.”

Partijpolitiek

De Democraten gaven ook zo’n reden, hoewel inderdaad zeker niet uit te sluiten valt dat enige partijpolitieke geldingsdrang meespeelde. De openbaarmaking zou volgens hen transparantie dienen, en meer specifiek helpen met het toezicht op hoe de Amerikaanse belastingdienst de rijken en machtigen behandelt. Want het lijkt erop dat die niet bepaald haast heeft gemaakt met het controleren van de belastingaangiftes van Trump.

Een toetsing van de aangifte van de zittende president is verplicht, maar de belastingdienst liet die twee jaar lang op de plank liggen. Pas op het moment, begin 2019, dat de Democraten in het Huis van Afgevaardigden de macht kregen en er lastige vragen over begonnen te stellen, werd daar alsnog een begin mee gemaakt.

De vraag hoe het kan dat de belastingdienst de zittende president niet controleerde, lijkt op dit moment politiek spannender dan de vraag hoeveel belasting Trump nu daadwerkelijk betaalde. Veel van die informatie was namelijk al eerder uitgelekt. The New York Times bemachtigde in 2020 een groot aantal belastingaangiftes van de toenmalige president. De krant reconstrueerde hoe Trump dankzij ingenieuze ontwijkingsconstructies jarenlang geen cent belasting betaalde.

Sinds de jaren zeventig maken Amerikaanse presidenten hun belastingaangiftes altijd uit eigen beweging openbaar. Trump was de eerste die dat niet deed.

