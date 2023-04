Belarus is het enige lichtpuntje in Poetins Euraziatische droom

Geen buitenlandse leider heeft de Russische president Poetin zo vaak gezien als de Belarussische dictator Aleksander Loekasjenko. Woensdag en donderdag was hij weer eens in het Kremlin, nog maar drie maanden na Poetins bezoek aan Loekasjenko in Minsk.

Volgens een verdrag uit 1996 vormen hun beide landen al een unie, maar bij nader inzien bedankte Loekasjenko voor de beoogde invoering van één munt en samensmelting van juridische instituten en parlementen. De massale opstand tegen de vervalste verkiezingen van 2020 dreef Loekasjenko weer in de armen van Poetin, die hem hielp met goedkope energie en leningen.

De oorlog in Oekraïne betekende dat het voor Loekasjenko tijd was om Poetin terug te betalen. Belarus werd uitvalsbasis voor de Russische invasiemacht die richting Kiev optrok, en doet nog steeds dienst als oefenterrein voor het Russische leger en lanceerbasis van raketten op Oekraïense doelen.

Kernwapens

Rusland gaat in Belarus ook kernwapens stationeren, maakte Poetin vorige maand bekend. Welke precies, hoeveel en per wanneer is niet helemaal duidelijk. Poetin verwacht dat het op 1 juli zover is.

Volgens Poetin zijn de kernwapens een wens van Loekasjenko, die zich immers moet verdedigen tegen de Navo-agressie in Oekraïne. De Belarussische president sprak van een signaal aan de ‘schoften buiten onze grenzen’. “We zullen niet aarzelen om onze landen, onze staten, onze volken te verdedigen.”

Zelf op de rode knop drukken kan Loekasjenko niet. De wapens blijven van Rusland, aldus Poetin. Veel militaire betekenis hebben de raketten in Belarus straks niet: ze staan ook al opgesteld in de westelijker gelegen Russische enclave Kaliningrad.

Sovjet-Unie 2.0

Symbolische betekenis hebben ze des te meer: de kernwapens bevestigen de vazalstatus van Belarus tegenover Moskou. Belarus voldoet als enige land aan Poetins ideeën over een Euraziatisch verbond van landen onder Russische leiding, een soort Sovjet-Unie 2.0.

Zo’n verbond bestaat al. Dat is de Euraziatische Unie, waar naast Belarus ook Kazachstan, Armenië en Kirgizië lid van zijn. Grootste gemis in de Russische Euraziatische droom is Oekraïne, dat zich naar het Westen richtte. De grootschalige Russische invasie van Oekraïne heeft het Euraziatische idee weinig goed gedaan. Partners als Kazachstan bedanken voor een toekomst naar het voorbeeld van Belarus of Oekraïne.

Toch is het Euraziatische streven meer dan ooit hoeksteen van Ruslands buitenlanddoctrine. In de vorige week uitgebrachte nieuwe blauwdruk voor Poetins buitenlandbeleid is het Eurazië voor en Eurazië na, terwijl Moskou in dat document (West-)Europa heeft opgegeven. ‘De meeste Europese staten voeren een agressief beleid ten opzichte van Rusland’, staat er.

De kwade genius is uiteraard de Verenigde Staten. Pas als de Europeanen zich van de VS losmaken, kunnen ze ‘hun rechtmatige plaats in het Grotere Euraziatische Partnerschap en de multipolaire wereld innemen’, aldus het beleidsstuk.

