‘Bekrompen’ Londen weigert EU-ambassadeur de hoogste diplomatieke status

De post-brexit-irritaties tussen Brussel en Londen houden aan. De nieuwste rel draait om de Britse weigering om João Vale de Almeida, de EU-ambassadeur in Londen, de hoogste diplomatieke status te geven, hetgeen EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell ‘ernstige zorgen’ baart. De zaak speelt al een tijdje, maar is nu aan het licht gebracht door de BBC.

Het Britse optreden is opmerkelijk. De EU is in bijna 150 landen in de wereld vertegenwoordigd, van Afghanistan tot Zuid-Soedan en van Turkije tot Rusland, en in al die landen geniet de EU-ambassadeur net zo’n hoge diplomatieke status als een ambassadeur van een ‘gewoon’ land. Daar horen bepaalde privileges bij, zoals onschendbaarheid.

De vorige Amerikaanse president Donald Trump trok de hoogste diplomatieke status voor de EU in 2018 in − overigens zonder Brussel daarvan op de hoogte te stellen − maar die beslissing werd in maart 2019 teruggedraaid. Mogelijk ging het destijds om een vergissing.

‘De EU is geen land’

Het argument van Londen is dat de EU geen land is en dat het toekennen van de diplomatieke status een precedent zou zijn voor andere in het Verenigd Koninkrijk gevestigde internationale organisaties die ook op een voorkeursbehandeling zouden azen.

Het argument van Brussel dat de EU geen gewone internationale organisatie is − ze heeft een eigen munteenheid, rechtsstelsel en wetgevende machten − heeft Londen tot dusver niet kunnen vermurwen.

“De aangeboden voorzieningen zijn geen afspiegeling van het specifieke karakter van de EU, en ze passen ook niet bij de toekomstige relatie tussen de EU en het VK als belangrijk derde land”, aldus Borrell tegen de Britse minister Dominic Raab van buitenlandse zaken, in een brief uit november die in handen is gekomen van de BBC.

De EU-ministers van buitenlandse zaken zullen de kwestie maandag bespreken in hun reguliere vergadering.

Samenwerking in kleiner groepsverband

‘Bekrompen’, zo omschrijft een EU-functionaris het Britse optreden tegenover de BBC. “Dit gaat niet over privileges, maar over principes. Hoeveel is een Britse handtekening nog waard?” In 2010, toen de diplomatieke buitendienst van de EU werd opgericht, mede-ondertekende het VK nog de afspraken over de hoge status van EU-gezanten in de rest van de wereld, in lijn met het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer uit 1961.

Sinds de brexit een feit is, lijkt de Britse regering zo min mogelijk te willen samenwerken met de EU. Ze doet liever zaken met landen afzonderlijk, of in kleiner groepsverband, zoals de G7 of de zogeheten E3 (met Duitsland en Frankrijk) als het over de betrekkingen met Iran gaat.

De Britse opstelling is ook een persoonlijk affront tegen de Portugees João Vale de Almeida, de gerespecteerde EU-ambassadeur in Londen die eerder de Europese Unie vertegenwoordigde in de Verenigde Staten en bij de Verenigde Naties.

