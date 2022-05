Begrafenisstoet journalist Shireen Abu Akleh aangevallen door Israëlische troepen

De begrafenisstoet van de Palestijnse journalist Shireen Abu Akleh is vanmiddag aangevallen door Israëlische veiligheidstroepen in Oost-Jeruzalem. Abu Akleh, een van de bekendste journalisten van de regio en werkzaam bij de zender Al Jazeera, werd woensdag doodgeschoten terwijl ze aan het werk was in Jenin, op de bezette Westelijke Jordaanoever.

De Israëlische autoriteiten zeggen dat ze ofwel door een Palestijnse militant is doodgeschoten, of door een Israëlische soldaat die had bedoeld een Palestijnse militant te raken. Maar volgens ooggetuigen, onder wie meerdere journalisten, waren er geen militanten aanwezig en werd er herhaaldelijk op de journalisten geschoten door Israëlische snipers.

Horrible scenes as Israeli security forces beat the funeral procession for slain journalist Shireen Abu Akleh and the crowd momentarily lose control of her casket pic.twitter.com/DEJF5Ty9tZ — Emir Nader (@EmirNader) 13 mei 2022

De kist met het lichaam van Abu Akleh zou vandaag van het mortuarium in het Franse St Louis-ziekenhuis in de wijk Sheikh Jarrah naar een kathedraal in de oude binnenstad worden gedragen. Maar zodra de stoet het ziekenhuis uitkwam werd die tegengehouden door tientallen Israëlische veiligheidstroepen.

Volgens omstanders eisten de veiligheidsdiensten dat het lichaam van Abu Akleh niet in een rouwstoet naar de kerk zou worden gedragen, maar alleen in een auto mocht worden vervoerd. Toen de rouwstoet dit weigerde voerden de veiligheidsdiensten een plotselinge charge uit en sloegen hard op de groep in met stokken. Ook werden flitsgranaten afgevuurd op de menigte. De grafkist van Abu Akleh viel door het geweld bijna op de grond.

De dienst voor Abu Akleh vond plaats in een kathedraal in Oost-Jeruzalem. Beeld AFP

‘Ze weigeren ons te laten rouwen’

Uiteindelijk werd de kist in een auto geladen en naar de kathedraal gereden. Rouwende omstanders die de auto wilden begeleiden werden tegengehouden door de Israëlische veiligheidsdiensten. Nadat de dienst in de kathedraal was beëindigd werd de kist naar de begraafplaats gereden, waar Abu Akleh zal worden begraven bij haar ouders.

Vrienden, familie, en omstanders reageerden woest op het geweld van de Israëlische troepen. “Ze voelen zich bedreigd door al deze mensen die samenkomen omdat ze van haar houden. Ze voelen zich bedreigd door een begrafenisstoet in de straten van Jeruzalem”, zei de mensenrechtenadvocaat Diana Buttu tegen Al Jazeera. “Ze weigeren ons te laten rouwen en om het leven van deze fantastische vrouw te vieren, op de manier dat ze verdiend te worden beweend en geroemd”.

