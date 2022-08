Beetje doordrinken mensen, is de boodschap van de Japanse belastingdienst

De Japanse jeugd drinkt steeds minder alcohol en de belastingdienst in Tokio zoekt originele ideeën om deze, voor de staatskas ongezonde, trend te keren. Want de vergrijzing van het land, in combinatie met een veranderende levensstijl, voorspelt weinig goeds voor het drankgebruik.

Een nieuwe campagne onder de naam ‘Sake viva!’ moet de liefde van de jongeren voor deze traditionele Japanse drank doen opbloeien. Het gaat de belastingdienst niet alleen om sake, ook de consumptie van andere drankjes loopt terug. Vooral bier is de afgelopen jaren minder populair geworden.

De nieuwe campagne is gericht op Japanners tussen de 20 en 40 jaar. Zij kunnen zelf met ideeën komen om het drinken weer hip en aantrekkelijk te maken, natuurlijk met speciale aandacht voor de sociale media. Thuis drinken is eveneens een speerpunt van de campagne, want het horecabezoek is ook in Japan teruggelopen tijdens de coronapandemie.

Jongeren kiezen vaker voor gezonde levensstijl

Tussen 1995 en 2020 is de alcoholconsumptie van de gemiddelde volwassen Japanner afgenomen van 100 liter naar 75 liter per jaar. Omgerekend naar pure alcohol dronk de gemiddelde Japanner 8 liter in 2018, volgens wereldgezondheidsorganisatie WHO. Dat is iets meer dan Chinezen drinken, maar minder dan de meeste westerlingen.

Deze cijfers gelden per persoon en ondertussen krimpt ook de Japanse bevolking nog. De overheid, die toch al een enorme staatsschuld meetorst, lijdt onder de afgenomen inkomsten. De accijnzen op alcohol waren in 2020 goed voor 1,7 procent van de totale belastinginkomsten, tegen 3 procent in 2011 en 5 procent in 1980.

De afname van het alcoholgebruik in Japan heeft diverse oorzaken, maar duidelijk is wel dat vooral jongeren minder drinken. Zij hechten meer belang aan een gezonde levensstijl en zijn bovendien minder gediend van een traditie die jarenlang onaantastbaar leek: na werktijd drinken met collega’s, vaak op initiatief van de chef en dus niet geheel vrijblijvend.

Campagne oogst vooral vrolijke reacties

Deze traditie vertoont al zeker tien jaar een achteruitgang en het coronavirus heeft in Japan bovendien flink toegeslagen. Ook hier hebben werknemers de afgelopen jaren veel thuisgewerkt en hoewel de horeca nooit helemaal is gesloten, was het bezoek toch sterk afgenomen en waren de sluitingstijden strikter.

Over de wenselijkheid van een campagne die alcoholgebruik aanmoedigt, is niet veel discussie in Japan. Op sociale media worden wat vragen gesteld, maar vooral veel vrolijke suggesties gedaan. Het Japanse ministerie van volksgezondheid, dat niet betrokken is bij de campagne, verwacht wel dat ‘een gepaste alcoholconsumptie’ in acht genomen wordt.

Japanners kunnen hun ideeën insturen tot 9 september. De finalisten mogen een gala bijwonen in november en de belastingdienst zal een commerciële aanwending van de beste plannen ondersteunen.

