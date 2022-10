Bedreigt Wit-Rusland Oekraïne met nieuw front?

Heel duidelijk was de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko niet. De legers van Rusland en Wit-Rusland voegen militaire eenheden samen aan de grens met Oekraïne. “Sinds twee dagen, geloof ik”, voegde hij eraan toe voordat hij in conclaaf ging met de top van zijn leger en veiligheidsdiensten om de ‘dreiging’ vanuit Oekraïne te bespreken.

Die aankondiging lijkt omineus voor Oekraïne: zal een gecombineerde Russisch-Wit-Russische legereenheid een nieuw noordelijk front openen? Loekasjenko, nauwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin, stelde in februari zijn land al beschikbaar voor de Russische troepen die Kiev moesten innemen. Na dat fiasco en de terugtrekking gingen Russische raketbeschietingen vanuit Wit-Rusland door: sinds februari regende het zevenhonderd raketten vanuit Wit-Rusland, volgens Kiev.

Loekasjenko heeft vorige week in Sint-Petersburg met Poetin gesproken over de dreiging die Oekraïne, op instigatie van het Westen, zou vormen voor zijn land. “Aanvallen op het grondgebied van Wit-Rusland worden vandaag de dag in Kiev niet alleen meer besproken, maar ook voorbereid”, aldus de dictator.

Onder druk om militairen te leveren

Daarom had Wit-Rusland zaterdag ook al de Oekraïense ambassadeur ontboden, en zondag meldde Minsk ‘provocaties’ aan de grens. Kiev vreest juist een Russische valsevlagoperatie; een nep-aanval om die Oekraïne in de schoenen te schuiven.

Vermoedelijk staat Loekasjenko fors onder druk van Poetin om militairen te leveren, zeker nu de oorlog zo slecht voor hem verloopt en de mobilisatie weerstand oproept. Beide bondgenoten zijn al lang verbonden door tal van verdragen over verregaande samenwerking op economisch en militair terrein: de legers van beide landen komen voort uit de dezelfde Sovjet-school, en houden regelmatig oefeningen – al zeker twee sinds februari.

Loekasjenko blijft Poetin trouw waar leiders uit andere ex-Sovjetstaten, Kazachstan bijvoorbeeld, sinds de oorlog in Oekraïne voorzichtig afstand nemen. Poetin heeft Loekasjenko dan ook aan een touwtje sinds deze de vervalste verkiezingen van 2020 ‘won’. Russische financiële en militaire steun houden Loekasjenko in het zadel. Westerse sancties tegen zijn bewind, nog eens opgevoerd sinds de grootschalige invasie in Oekraïne, hebben hem nog verder in Moskous armen gedreven.

Revolte

Maar tot nog toe heeft Loekasjenko zijn leger, op papier 45.000 man sterk, niet ingezet in Oekraïne. Zijn elitetroepen heeft hij hard nodig om sociale onrust te onderdrukken, en als hij dienstplichtigen en reservisten inzet, riskeert hij een revolte.

De oorlog is zeer impopulair onder Wit-Russen. Slechts 4 procent van de bevolking is voor directe deelname van hun land, aldus een recente peiling van de Britse denktank Chatham House. Actief verzet is er ook: Wit-Russische vrijwilligers vechten samen met het Oekraïense leger, Wit-Russische overheidsinstanties worden gehackt, spoorwegen waarover militaire goederen worden vervoerd gesaboteerd. Op sabotage staat sinds kort de doodstraf.

Loekasjenko is nu 28 jaar aan de macht, zes jaar langer dan Poetin. Beiden hebben gemeen dat ze zich geen verlies kunnen veroorloven, omdat dat fatale gevolgen voor henzelf kan hebben. Wat ze ook gemeen hebben, is dat ze bar weinig manoeuvreerruimte hebben op de weg die ze zijn ingeslagen.

