Bedreigd, bespuugd en belaagd; het geweld tegen Franse politici neemt explosief toe

Volgens het ministerie van binnenlandse zaken is geweld tegen Fransen die actief zijn in de landelijke of lokale politiek sterk toegenomen. 162 van de in totaal 925 leden van de Franse Eerste en Tweede Kamer, en 605 burgemeesters en wethouders werden in de eerste tien maanden van 2021 bespuugd, geslagen of op een andere manier aangevallen. Een toename van 47 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Vaak ook zijn de kantoortjes waar parlementariërs hun spreekuur houden in hun kieskring het doelwit. Bekladde gevels, ingegooide ruiten of zelfs geheel verwoeste bureaus zijn vertrouwde beelden geworden.

Frankrijk maakte in 2018 kennis met het fenomeen, het jaar waarin de gele hesjes voor het eerst van zich lieten horen, en de maatregelen tegen corona gaven een nieuwe impuls aan de acties. De daders uiten op deze manier hun weerzin tegen de coronapas of andere maatregelen.

Vooral LREM-leden zijn doelwit

De afdeling van de politie die de maatregelen tegen online-doodsbedreigingen coördineert, de DCPJ, telde sinds de invoering van de coronapas afgelopen juli 431 dreigementen van uiteenlopende aard. In meer dan de helft van de gevallen zijn leden van de partij van president Emmanuel Macron, LREM, het doelwit. Nu de Assemblée Nationale zich buigt over de vaccinatiepas (het Franse 2G-beleid) zijn de laatsten nog sterker vertegenwoordigd. Van de 28 politici die tussen 1 januari en afgelopen vrijdag aangifte van bedreiging deden, hoort 80 procent bij LREM.

Een van de recente dreigementen was afkomstig van een zekere ‘Vitaperf’, een 19-jarige inwoner van Le Havre. Op 3 januari liet Vitaperf weten dat hij een Kamerlid wilde doden: “Ik weet dat je aan raketwerpers kunt komen en dat er mensen zijn die hun probleem voor eens en voor altijd op willen lossen. Een kantoortje afbreken is niet genoeg.” De activist, die software gebruikte om anoniem te blijven, werd opgespoord en direct veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk.

Spanning loopt op in aanloop naar de presidentsverkiezingen

Macron zelf werd in juni vorig jaar na een bezoek aan een hotelschool in het zuiden van het land in het gezicht geslagen. De dader bleek een 28-jarige werkloze die zich ophoudt in radicaal-rechtse sferen, Damien Tarel. Terwijl Tarel Macron een oorvijg gaf, riep hij ‘Montjoie, Saint-Denis!’, een kreet waarmee de Franse koningen ten strijde trokken. Ook Tarel kreeg een celstraf van vier maanden. Na zijn vrijlating in september verklaarde hij in Frankrijks best bekeken talkshow Touche pas à mon poste dat hij geen spijt had. “Ik handelde impulsief toen hij op mij afkwam. De gele hesjes mochten niet demonstreren. En hoe kun je nog je mening uiten als demonstreren verboden is?”

Sommige parlementsleden vrezen dat de campagne voor de presidentsverkiezingen van april slecht afloopt. “Ik voel dat de spanning in mijn kieskring oploopt”, zo citeert de krant Le Figaro een anoniem kamerlid van LREM. “Zelf krijg ik geregeld doodsbedreigingen.”

Volgens de centrumrechtse presidentskandidate Valérie Pécresse heeft Macron zelf bijgedragen aan de spanning met zijn recente veelbesproken uithaal naar vaccinweigeraars. De president zei vorige week dat hij hun graag het leven zuur zal maken. “Macron gedraagt zich als een pyromaan”, aldus Pécresse.

