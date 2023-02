BBC: Schotse premier Nicola Sturgeon stapt op

Een bron die dicht bij Sturgeon staat zegt tegen de BBC dat ze ‘genoeg gehad heeft’. Het is nog onduidelijk per wanneer ze vertrekt en wie haar zal opvolgen.

Sturgeon is sinds 2014 de leider van Schotland en is de langst zittende eerste minister. Ze nam het toen over van Alex Salmond, die opstapte nadat een kleine meerderheid van de Schotten in een referendum tegen onafhankelijkheid had gestemd. Sturgeon heeft sinds de Brexit van een nieuw referendum haar grootste prioriteit gemaakt.

Ze staat aan het hoofd van de Schotse Nationale Partij (SNP) en behaalde daarmee een verkiezingsoverwinning in 2021. De SNP kwam één zetel tekort voor een absolute meerderheid in het parlement, maar omdat andere pro-onafhankelijkheidspartijen ook veel zetels hadden beschouwt ze die uitslag als een mandaat voor een nieuw referendum. De Britse regering moet daarvoor toestemming geven en premier Rishi Sunak wil er voorlopig niets van weten.

Sturgeon kondigde afgelopen zomer aan een nieuwe volksraadpleging te organiseren, maar het hooggerechtshof heeft dat in november geblokkeerd. Haar plan was daarom om van de Britse algemene verkiezingen in 2024 een verkapt referendum te maken. Ze zou dat als enige punt zetten op het verkiezingsprogramma van de SNP, waardoor elke stem op haar partij zou gelden als een stem voor onafhankelijkheid.

