BBC: Britse elite-eenheid doodde ongewapende Afghanen

Een elite-eenheid die op verdachte wijze 54 mensen doodt in een half jaar, militairen die met elkaar concurreren wie de meeste Afghanen heeft omgebracht, geweren die bij slachtoffers worden achtergelaten om te doen alsof ze gewapend waren. Het is een ontluisterend beeld dat de BBC schetst, aan de hand van eigen onderzoek in interne communicatie van Britse militairen en vele gesprekken met betrokkenen.

Het onderzoek concentreert zich op de activiteit van een eenheid van de Special Air Service (SAS) in de Afghaanse provincie Helmand in 2010 en 2011. De frequente meldingen van doden, vaak mannen alleen die onverwacht een granaat of geweer wilden pakken, wekten wel wantrouwen op bij andere eenheden. Maar een intern onderzoek van het Britse leger bracht geen misdrijven aan het licht.

Beeld Bart Friso

In veel gevallen ging het om ongewapende mannen die door de SAS-eenheid meegenomen werden in een woning of ander gebouw. Daar zouden ze volgens SAS-rapportages onverwacht een wapen of granaat tevoorschijn hebben gehaald, van achter een gordijn of matras, waarop ze werden doodgeschoten door de Britse militairen. In totaal vielen bij de missie van de betreffende eenheid meer dan honderd doden.

Uit interne communicatie van Britse militairen blijkt dat er twijfel bestond over de lezing van de incidenten bij de SAS. In een email schrijft een officier dat er alweer een Afghaan gedood is nadat hij een granaat wilde gooien. “Gelukkig ging die niet af”, citeert de BBC uit de mail. “Dit is al de achtste keer dat zoiets gebeurt. Je kan het niet VERZINNEN!”

Volgens getuigen die de BBC sprak, hebben de militairen in veel gevallen wapens, zoals kalasjnikovs en granaten, achteraf neergelegd bij de slachtoffers. Hoge militairen hebben intern ook gewaarschuwd dat er een ‘opzettelijk beleid’ van onrechtmatig doden zou kunnen zijn. Maar die zorgen zijn niet doorgegeven aan de militaire politie.

Vanwege deze zorgen kwam wel een hoge officier van de SAS over uit Groot-Brittannië om betrokkenen te interviewen over het doden van de Afghanen. Die heeft echter de verhalen van de militairen zonder bedenkingen opgetekend en zelf geen onderzoek in het veld gedaan.

Een Britse soldaat op patrouille in Lashkar Gah in de provincie Helmand, in 2011. Beeld Reuters

Kogelinslagen

BBC-verslaggevers zijn naar Nad Ali, een dorp in Helmand, gegaan, waar in februari 2011 negen mannen gedood werden door de SAS. Onderzoek ter plaatse, onder meer naar kogelinslagen, laat volgens experts zien dat de mannen ongewapend waren. Volgens de SAS ging het echter om opstandelingen die terug schoten.

In 2020 bleek al dat Australische militairen tientallen ongewapende Afghanen hebben gedood. Ook daar ging het om elite-eenheden, die soms met elkaar concurreerden wie de meeste slachtoffers kon maken. Een intern onderzoek, geleid door een onafhankelijke rechter, heeft die daden bevestigd. De toenmalige Australische premier Scott Morrison heeft destijds spijt betuigd aan de Afghaanse ex-president Ashraf Ghani. De Australiërs waren gestationeerd in de provincie Uruzgan, waar ook Nederlandse militairen gelegerd waren.

De Britse militaire politie heeft in 2014 een onderzoek ingesteld naar meer dan 600 verdachte gevallen in Afghanistan. Dat onderzoek is in 2019 afgesloten, zonder enig resultaat. Volgens de BBC hebben onderzoekers achter de schermen laten weten dat ze werden tegengewerkt door de militairen.

Het Britse ministerie van defensie meldt in een reactie op het BBC-verhaal dat de militairen zich aan de ‘hoogste standaarden’ moeten houden. Volgens het ministerie zal de militaire politie eventuele nieuwe gevallen onderzoeken.

Lees ook:

Australische commando’s vermoordden Afghanen bij wijze van ontgroening

Er is hard bewijs dat Australische commando’s in Afghanistan 39 ongewapende gevangenen en burgers doodden.