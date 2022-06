BBC brengt racistische video’s met Malawische kinderen aan het licht, Chinese maker gearresteerd

“Ik ben een zwart monster en mijn IQ is laag”, roepen zwarte kinderen in Malawi vrolijk in de camera. Ze herhalen de woorden in het Mandarijn van iemand die niet in beeld is. Ze hebben geen idee wat ze zeggen. De man die de video maakte is de Chinees Lu Ke, die veel geld verdient door de filmpjes aan Chinese websites te verkopen.

Hij liep tegen de lamp toen de BBC een documentaire over zijn praktijken maakte onder de titel Racism for sale. Lu Ke vluchtte Malawi uit, naar Zambia, waar hij net over de grens in de stad Chipata werd aangehouden. Hij wacht op zijn uitlevering.

Na de uitzending van de BBC-documentaire ontstond er grote verontwaardiging in Malawi. De woede richt zich tegen China, dat ijlings een topdiplomaat invloog om de schade te beperken. Beide landen deden een verklaring uitgaan dat er ‘nul tolerantie is voor racisme’, maar daarmee was de geest niet terug in de fles.

In de documentaire vertelt Bright, een jongetje dat vaak het middelpunt was van Ke’s video’s, dat hij klappen kreeg van Ke, en soms ook stokslagen, en dat hij werd opgesloten als hij iets niet goed deed. Bright deed zijn verhaal op zesjarige leeftijd. Hij was vier jaar toen de filmpjes werden gemaakt.

Lu Ke schoot naar eigen zeggen wel honderden clipjes van circa tien tot dertig seconden op een dag, die hij verkocht voor bijna dertig Amerikaanse dollar per stuk. De kids zouden een halve dollar per dag hebben gekregen, hoewel ook daar twijfel over is.

Huwelijksaanzoeken en bedrijfsadvertenties

In China is een grote markt voor dit genre racistisch, discriminerende video’s, die ook op bestelling worden gemaakt. Het gaat om begroetingsfilmpjes, felicitaties, grappig bedoelde huwelijksaanzoeken, maar ook om advertenties van bedrijven.

In 2017 ontstond er al een storm van kritiek op videoboodschappen met Afrikaanse kinderen die op een racistische manier werden geëxploiteerd. De filmpjes waren aan te schaffen via de marktplaats Taobao, een online platform van de bekende Chinese shoppingsite Alibaba. De verkopers stelden dat de kinderen vrijwillig deelnamen en geld aan hun optredens verdienden. Eigenlijk waren het liefdadigheidsvideo’s, zeiden indertijd Chinezen die goed aan deze racistische video’s verdienden tegen de nieuwswebsite Hong Kong Free Press.

In China, waar zwarte mensen nog vaak met het n-woord worden aangeduid, zijn de filmpjes populair. Er zijn de laatste jaren vele voorbeelden van racisme en discriminatie door Chinezen van Afrikanen in en buiten China naar buiten gekomen. De kwesties brengen Peking in verlegenheid en telkens wordt gepoogd om de vervelende kritiek te smoren. De Chinese ambassade in Malawi liet via een tweet weten erg bezorgd te zijn over de BBC-documentaire. “Wij veroordelen racisme in elke vorm overal. We merken op dat de video in kwestie in 2020 is opgenomen.”

De tweet veroorzaakte meer woede in Malawi. De Chinese ambassade werd verweten de indruk te willen wekken dat deze praktijken niet meer bestaan, waarop de ambassade poogde de kritiek te dempen door studiebeurzen aan te bieden aan Malawische studenten om in China te studeren. Dit werd gezien als een vorm van omkoping, en geen aanpak van racistische tendensen.

Demonstraties totdat er excuses zijn aangeboden

Het Malawische centrum voor democratie en economische ontwikkeling noemde de video’s een belediging voor alle inwoners van het land en voor alle zwarte mensen in de wereld. Het eist dat dat de Chinese ambassade publiekelijk excuses maakt aan iedereen in Malawi en roept op tot demonstraties zolang die excuses niet zijn gemaakt.

Lu Ke, die naar Malawi kwam om scholieren Chinees te leren en Chinese cultuur bij te brengen, zit nu in de cel in Zambia. Er vindt druk overleg plaats tussen China en Malawi over wat er met hem moet gebeuren. Het lijkt erop dat China probeert te voorkomen dat hij in Malawi wordt berecht, want dan kunnen de daden van Lu Ke weleens breed in de media worden uitgemeten en daar zit China niet op te wachten.

China wil Lu Ke zelf straffen en de zaak uit het publieke domein houden. Het land heeft vele honderden miljoenen dollars geïnvesteerd in projecten in Malawi en zal niet schromen financiële druk uit te oefenen op dit arme land.

Voor Lu ke maakt het niet meer uit. Hij zit zowel in Malawi als in China op de blaren.

