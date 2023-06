Bart De Wever pakt de handschoen op tegen woke, maar hoe verstandig is dat?

Een sluipend gif verspreidt zich over Vlaanderen en de rest van de wereld, beweert politicus Bart De Wever, voorzitter van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). Als anti-wokestrijder maakte hij een tournee langs universiteiten om te vertellen waarom ‘woke’ een bedreiging is voor de samenleving en het publieke debat.

Daarna vatte hij zijn opvattingen samen in een pamflet. Over Woke werd een bestseller. Hij haalt talloze voorbeelden aan van wat hij het gevolg van wokisme noemt, zoals Fifa-baas Infantino die bij het WK voetbal zei dat Europa nog drieduizend jaar excuses moet aanbieden voor wat het de afgelopen drieduizend jaar heeft gedaan. Ook beticht hij de Vlaamse media ervan een ‘woke-agenda’ te hebben.

Kenmerkend gevoel voor humor

Toch hebben juist de media in het verleden bijgedragen aan het succes van de zeer geliefde De Wever. In 2009 deed hij mee aan tv-quiz De Slimste Mens. Heel Vlaanderen maakte kennis met zijn kenmerkende gevoel voor humor: droog, op het randje van zwartgallig en met een feilloos gevoel voor timing. Hij was nors en een stuk zwaarlijviger, wat hem zo mogelijk nog sympathieker maakte. De Vlaming kon zich in hem herkennen. Beroemd is de reactie nadat hij foutloos een reeks foto’s van poep aan het juiste dier koppelt. “Je kunt niet de hele dag stront naar je kop krijgen zonder er iets van te leren hè”, zei de politicus.

De Wever werd geboren in Mortsel, onder de rook van Antwerpen. Thuis werd veel over politiek gepraat. Van vader krijgt hij de Vlaams-nationalistische boodschap mee. “Hij was niet gewoon Vlaamsgezind, hij was een zeer anti-Belgische, extreemrechtse Vlaams-nationalist”, zei zijn broer eens tegen Humo. Al op jonge leeftijd is Bart De Wever gecharmeerd van Julius Caesar en heeft hij een grote liefde voor Grieks en Latijn. Na twee jaar rechten kiest hij voor een studie geschiedenis. Op aanmoediging van vader wordt hij lid van de Volksunie, vanwaaruit in 2001 N-VA ontstaat.

Twee politieke revoluties

De partij wordt in 2004 levensvatbaar als ze samengaat met het christendemocratische CD&V, volgens politicoloog Nicolas Bouteca (Universiteit Gent). In hetzelfde jaar wordt De Wever partijvoorzitter. Een belangrijk moment zijn de Vlaamse verkiezingen van 2009, een jaar na de kartelbreuk met CD&V. “De Wever wil het radicaler aanpakken en meer bevoegdheden van het nationale naar het Vlaamse niveau verschuiven”, verklaart Bouteca de breuk.

N-VA komt voor het eerst op als zelfstandige partij en behaalt grote winst. “Vier jaar later zorgt De Wever voor nog een politieke revolutie als hij burgemeester wordt van Antwerpen”, zegt Bouteca. “Dat betekent een einde aan bijna zeventig jaar socialisten op het stadhuis.” De slogan van De Wevers campagne: ‘De kracht van verandering’. Het is een tekst die ook terugslaat op zijn uiterlijk: hij heeft dan net een transformatie ondergaan.

Doorzetter

Lange tijd was De Wever vaste klant bij frituur ‘t Draakske. Hij woog 140 kilo en was een stevige drinker. “De eerste Duvel is voor de dorst, de tweede voor de smaak”, zei hij in de documentaire BDW. Maar hij zag ook van dichtbij hoe een slechte levensstijl kan ontsporen. Tot twee keer toe zat hij aan het bed van een vriend die een overdosis had genomen. “Het drama van mijn leven”, noemde De Wever dat. Eind 2011 stopt hij met alcohol, volgt een dieet en valt zestig kilo af. Daarop volgen mails met commentaren als: ‘Plezant hoor, nu zegt mijn vrouw: ‘Als die dikke dat kan, wat is jouw excuus?’ Toch wordt hij sindsdien ook gezien als doorzetter.

Inmiddels is de 52-jarige De Wever bijna twintig jaar een prominent politicus. Aan populariteit boet hij niet in, ook bij de meest recente peilingen was hij de populairste politicus van Vlaanderen. Hij heeft al 35 partijvoorzitters overleefd, weet Ivan De Vadder, politiek analist bij omroep VRT. De Wever kent het spel door en door en is vooral sterk in debatten op tv. Daarbij is humor zijn troef en laat hij zich zelden verleiden tot een emotionele reactie. “Hoort u mij wel”, zei een interviewer eens tegen hem. “Jawel”, antwoordde De Wever, “maar ik spreek gewoon verder.”

Een hoger doel

De Vadder wijst op de bijzondere positie van N-VA in de Belgische politiek. “De Wever zet zich graag af tegen het establishment, maar is tegelijkertijd voorzitter van de grootste partij van Vlaanderen. In die positie moet je compromissen sluiten.” Alles wat De Wever doet is onderdeel van het verwezenlijken van een hoger doel. “Het enige dat hij echt wil is zorgen voor een koerswijziging van het land. Hij is als historicus zeer bezig met hoe hij de geschiedenis zal ingaan. Hij wil degene zijn die zorgt voor een confederatief België.”

De Vadder twijfelt of N-VA bij de verkiezingen in 2024 zal profiteren van de focus op woke. “Het thema leeft misschien bij jonge mensen maar niet bij de gemiddelde kiezer. Een kwart van de Vlamingen kan niet rondkomen, dáár ligt men van wakker.” Ook Bouteca heeft zijn bedenkingen. “De N-VA zette in 2019 in op het thema migratie, maar daar profiteerde Vlaams Belang van omdat ze veel radicaler zijn. Nu geldt hetzelfde: je kunt niet meer anti-woke zijn dan Vlaams Belang. De Wever moet uitkijken dat hij niet dezelfde fout maakt.”

