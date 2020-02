Barneys, New Yorks hoofdkwartier van de goede smaak, sluit de deuren

Als je in de hoogtijdagen rondliep in de flagshipstore van Barneys op ­Madison Avenue, vielen je niet alleen de kleren op, die een bepaalde onberispelijke – en voor velen onbereikbare – New Yorkse glamour tot uitdrukking brachten. Wat ook opviel, waren de kleren die er niet hingen. Want waar andere warenhuizen iedere vierkante centimeter muur benutten om hun waren uit te stallen, liet Barneys rustig wat ramen vrij om natuurlijk licht naar binnen te laten vallen.

Het zegt iets over de arrogantie en zelfverzekerdheid van de winkel, die decennialang gold als het hoofdkwartier van de goede smaak in New York. Waar sterren als David Bowie en ­Sarah Jessica Parker zich in het nieuw staken, en waar artiesten als Andy Warhol, Nan Goldin en Lady Gaga werden ingehuurd voor veelbesproken advertenties en etalage-opstellingen.

Maar van die statige erfenis was de afgelopen tijd al weinig meer terug te herkennen: een magazijnleeg­verkoop met schreeuwerige reclames bezorgde stijl- en geschiedenisbewuste New Yorkers gekromde tenen. Dit weekend sluit de vestiging op Madison Avenue definitief haar deuren.

Verbindend weefsel

Het verhaal van Barneys is een klassiek Amerikaans verhaal, dat in 1923 begon met een arme Joodse aspirant-ondernemer Barney Pressman, die de verlovingsring van zijn vrouw verpandde om aan startkapitaal te ­komen voor zijn kledingwinkel. Die winkel gold lange tijd als een discounter, waar mannen goede maar goedkope pakken konden kopen. Pas onder leiding van Barneys zoon Fred kreeg het warenhuis geleidelijk aan een steeds exclusiever imago. In de jaren zeventig liet Fred de Verenigde Staten kennismaken met Armani. Zijn zoon Gene, de derde generatie, zou nog weer later merken als Comme des Garçons introduceren. Barneys was in zijn hoogtijdagen, tussen pakweg 1970 en 2000, het ‘verbindende weefsel van de New Yorkse creatieve scene’, zo schreef modeblad Vogue onlangs in een profiel.

De hoofdvestiging aan Madison Avenue die in 1993 de deuren opende was de grootste winkel die er in New York bij was gekomen sinds de Grote Depressie van de jaren dertig.

Financiële problemen

In die tijd opende Barneys ook buiten New York de ene na de andere vestiging, maar die uitbreidingszucht bracht het bedrijf ook in financiële problemen. In 1996 werd voor het eerst faillissementsbescherming aangevraagd, een paar jaar daarna trad de familie Barney definitief uit het bedrijf.

In de eenentwintigste eeuw had Barneys niet alleen moeite om de concurrentie van online winkelen het hoofd te bieden, het leek de tijdgeest steeds slechter aan te voelen, volgens chef mode Vanessa Friedman van The New York Times. Het imago van een ‘ongegeneerd elitaire’ en zelfs een beetje arrogante modewinkel begon op een gegeven moment te schuren. “Barneys had zichzelf op een zorgvuldig gepolijst voetstuk van onyx geplaatst, en uiteindelijk bleek dat iedereen aan het wachten was tot het eraf zou vallen.”

‘Retail experience’

Het verhaal van Barneys is nog niet ten einde, en ook het vervolg ervan is inmiddels klassiek Amerikaans te noemen: nadat in 2019 weer faillissementsbescherming was aangevraagd, ontfermde een investeringsfonds zich over de restanten van het eens zo trotse mode-imperium. De nieuwe baas Authentic Brands denkt dat de ­legendarische winkellocatie op Madison Avenue rendabeler is als ‘retail experience’ voor allerlei pop-upwinkels, terwijl het de merknaam Barneys waarschijnlijk in licentie zal geven aan een concurrerend warenhuis, als vlag waaronder luxe goederen verkocht zullen worden.

Lees ook:

‘Het wordt een online bloedbad, die webwinkels’

Is er na het mislukken van Hudson’s Bay toekomst voor fysieke winkels? Zeker weten, beweert winkelcentrumonderzoeker Hans van Tellingen. Dat valt wel tegen, vreest collega-expert Olaf Zwijnenburg.