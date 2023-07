Barcelona wordt door groene eilanden leefbaarder maar ook duurder

Voor lunchroom EatMyTrip staat een rij. De gelukkigen die een tafeltje op het terrasje hebben bemachtigd, zijn een Amerikaans stel en wat Duitse jongens. Ze fotograferen enthousiast hun brunch van eggs benedict en cappuccino’s, waarvan de melk is gekleurd in dezelfde zuurstokkleuren die de complete tent uitstraalt. Een vorkheftruck komt de hoek om met een bankje dat hier op de kruising van Consell de Cent en Carrer de Girona moet worden geplaatst. Het autoluwe plein, dat deze voorheen drukke verkeersader in Eixample zal worden, is bijna klaar.

Dit is een van Barcelona’s superilles (supereilanden in het Catalaans), deel van een ingrijpende groene hervorming. Het asfalt heeft plaatsgemaakt voor bloembakken en zand, de verkeerslichten zijn vervangen door bomen. Alleen al in de wijk Eixample wordt in totaal 33 kilometer straat autoluw en ruim twintig drukke kruispunten veranderen in eilanden van groen. Barcelona promoot de superilles internationaal, en helpt steden als Berlijn en Parijs vergelijkbare plannen te implementeren.

“Ik persoonlijk vind het wel wat, hoor”, zegt makelaar Noelia Berjano die in haar kantoor om de hoek van het kruispunt net een sigaretje rolt en kijkt naar de voorbijstruinende voetgangers. “Maar hier klaagt iedereen erover. Kijk, je ziet nu vooral buitenlanders. Welke local zou 1700 euro per maand kunnen neertellen voor een appartement hier?”

Huurprijzen gestegen

Berjano verwoordt daarmee de grootste klacht: ja, de autoluwe zones en nieuwe pleinen verhogen de kwaliteit van leven, maar niet voor Catalanen zelf. Afgelopen jaar stegen huurprijzen in dit deel van Eixample volgens onderzoek van huizenverkoper Tecnocasa met ruim 14 procent. Exemplarisch is de opkoop van complete appartementengebouwen door een investeringsfonds direct na de aankondiging van de vernieuwingen, zoals langs de ‘groene as’ van de straat Consell de Cent. Bewoners procederen sindsdien tegen absurde prijsstijgingen.

Voor veel Catalanen is het de druppel die de emmer doet overlopen. De prijzen zijn al zo gestegen afgelopen jaren, en daar komt deze ongeremde stijging rondom de superilles bovenop. In het makelaarskantoor van Berjano merken ze dat praktisch alleen nog buitenlanders hier voor appartementen komen. “Zodra het plein straks af is, zal er nog flink wat bovenop de huidige huurpijzen komen”, zegt ze. Op de vraag of ze hier in de buurt woont, schiet ze in de lach. “Wat denk je zelf?”

Een straat in een van de 'supereilanden' in Barcelona. Beeld Studio Cierto

In wijk Gràcia, een paar metrohaltes van Eixample vandaan (of een kwartiertje trappen op een elektrische deelfiets), staat Yusef Quadura Izquierdo: hij is vertrekkend gemeenteraadslid van de deelraad van Gràcia. Midden tussen de bouwwerkzaamheden voor een vergelijkbaar nieuw autoluw gebied waar hij aan heeft gewerkt, vertelt hij dat hij de kritiekpunten kent. Hij krijgt ze dagelijks te horen.

21ste eeuw

Zijn verdediging is dat het stadsbestuur heeft gewerkt aan plannen voor huurbescherming en de aankoop van sociale huurwoningen – nog altijd slechts enkele procenten van het totale huuraanbod. Intussen hebben de bewoners hun oordeel geveld: bij de verkiezingen in mei kreeg de partij van burgemeester Ada Colau beduidend minder stemmen. Haar opvolger, de gematigd linkse Jaume Collboni, zal de bestaande supereilanden aanhouden. Maar het lijkt erop dat hij voorlopig geen nieuwe soortgelijke projecten zal starten.

“Wat moeten we dan, de wijk maar laten verloederen?”, zegt Quadura geïrriteerd. Hij wijst om zich heen, naar de nieuw aangeplante bomen die langs de laan staan, en zegt dat als de politieke mist van de verkiezingen is opgetrokken het stadsbestuur gewoon doorgaat met deze plannen. Simpelweg omdat een stad vol uitlaatgassen de toekomst niet heeft. “Gràcia was de minst groene wijk van Barcelona. Daar hebben wij verandering in gebracht. Echt, als je niet in de 21ste eeuw wilt leven, maar in 1930, dan moet je het maar zeggen hoor.”



Lees ook:

Op Plaça de Catalunya wordt de burgemeester uitgemaakt voor snob.

In Barcelona loopt de spanning op. Zullen de bewoners zich tijdens de aankomende verkiezingen tegen hun links-activistische burgemeester keren?

In Barcelona leidden maximale huurprijzen juist tot hogere huren

Een in 2020 ingevoerde Catalaanse woningwet die een maximum aan huurprijzen stelde, heeft averechts gewerkt. Kan Nederland dat hetzelfde van plan is daarvan leren?