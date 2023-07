Barbie-film belandt met wereldkaart in een politiek mijnenveld

De boze buitenwereld is geen vriendelijke plek, ontdekt Barbie al snel in de nieuwste gelijknamige film, die binnenkort in bioscopen wereldwijd te zien is. Met frisse tegenzin betreedt ze ’m toch, zo is te zien in de trailer. Liever was ze in haar roze mini-universum gebleven, waar iedere dag één groot feest is, mierzoet als suikerspinnen, maar zonder ruzies of conflicten.

Dat de buitenwereld niet zo vriendelijk is als haar eigen roze mini-universum, blijkt ook uit de kritiek die de film al vóór de officiële publicatiedatum heeft gekregen.

Dat komt door de vertoning van een omstreden lijn op een wereldkaart, die op een gegeven moment achter Barbie te zien is. Het gaat om de negenstreepjeslijn, waarmee China een groot deel van de vis- en olierijke Zuid-Chinese Zee claimt. De andere landen om die zee, zoals Vietnam en de Filippijnen, verwerpen die claim: zij verwijzen naar de internationale afspraak dat ieder land een klein stuk zee toebehoort tot 200 kilometer van de kust, de exclusieve economische zone. De rest van de zee is van niemand.

De 'Negen-streepjes-lijn', op de achtergrond te zien op een wereldkaart, in de film Barbie. Beeld Trouw

Dat de lijn te zien is in de film, maakte Vietnam zó kwaad dat het eerder deze week besloot tot een algeheel verbod op de film in het land. Nu overwegen ook de Filippijnen zo’n verbod, meldt een Filippijnse filmautoriteit.

Acht of negen streepjes?

“Het goedkeuren van de film zou ingaan tegen wat het land bereikte in 2016”, stelt ook Francis Tolentino, vicevoorzitter van de Filippijnse senaatscomité van buitenlandrelaties. In 2016 besloot het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag dat de Chinese claims in het gebied niet rechtsgeldig zijn. Volgens Tolentino gaat het vertonen van de film in tegen de Filippijnse soevereiniteit.

De negenstreepjeslijn dateert uit 1947, toen China het grootste deel van de Zuid-Chinese Zee toe-eigende bij de Chinese wateren. En dat is niet om niets: de zee verbindt de belangrijkste handelsroutes door de Straat Luzon en de Straat Malakka. Bovendien is er veel vis, olie en gas.

Maar wat opvallend is, is is dat de negenstreepjeslijn eigenlijk helemaal niet te zien is in de film. Wie goed telt op het shot waarin de kaart te zien is, telt immers maar acht streepjes. De lijn vormt bovendien geen ‘koeientong’, de Vietnamese bijnaam van de lijn, maar eerder een soort halve krul.

Beeld Bart Friso

Chinese markt

Toch is het vermoedelijk geen toeval dat de lijn überhaupt getekend is. Er is een nauwe samenwerking tussen Amerikaanse filmproducenten en Chinese adviseurs, met als doel films China-proof te maken. Disney, bijvoorbeeld, knipte in films als Cloud Atlas (2012), Star Trek Beyond (2016) en Alien: Covenant (2017) zoenende mensen van hetzelfde geslacht eruit, om de films de Chinese bioscopen in te krijgen. In 2018 werd de biseksualiteit van Freddie Mercury in de Queen-film vakkundig weggemoffeld. De Chinese markt is simpelweg te groot om links te laten liggen, is de gedachte.

Maar door China te vriend te houden, verliest Hollywood wel vaker de Vietnamese en Filippijnse kijker. Dat gebeurde ook bij animatiefilm Abominable (2019) en door een getoonde kaart van de Zuid-Chinese Zee in actiefilm Uncharted (2022). Beide films kwamen de landen niet in.

