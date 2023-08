Barbenheimer maakt tijdens herdenking Japan littekens zichtbaar

Woensdag is het precies 78 jaar geleden dat het Amerikaanse leger de Fat Man-kernbom op de zuidelijke Japanse stad Nagasaki gooide. “Hopende op een vredige wereld zonder kernwapens, herdenken wij de slachtoffers die hier gevallen zijn”, zegt een jonge vrouw bij de start van de herdenkingsceremonie in de Japanse stad. Ze is volledig gekleed in zwart en kijkt somber op zodra de burgemeester van Nagasaki zijn jaarlijkse wandeling richting de muur van witte bloemen doet. Deze symboliseren de graven van de slachtoffers. Hij legt een lijst neer van 14 namen van overlevenden die dit jaar zijn overleden. Elk jaar wordt de lijst korter.

In de vuurzee van de bom kwamen bijna veertigduizend mensen direct om het leven. Nog tienduizenden mensen stierven later, aan de gevolgen van radioactieve straling. Japan blijft het enige land waarop kernbommen zijn losgelaten en dat heeft permanente littekens achtergelaten op de samenleving. Door heel het land staan monumenten om de slachtoffers te herdenken, en elk jaar vinden zowel in Nagasaki als Hiroshima, de twee steden die het doelwit waren van de kernbommen, grote herdenkingen plaats.

Slachtoffer zonder daadkracht

Ondanks de Japanse ervaringen met deze allesvernietigende wapens speelt het land slechts een kleine rol in de internationale kernwapendiscussie. Alhoewel de bombardementen in 1945 wereldwijd regelmatig worden aangehaald door politici om de horror van een potentiële kernoorlog te benadrukken, zijn Japanse politici zelf op de achtergrond verdwenen.

De Japanse premier Fumio Kishida, die zelf uit Hiroshima komt, besloot de grote G7-top dit jaar in zijn eigen stad te houden. Dit gaf hem de kans om de ontwapeningsdiscussie opnieuw op gang te brengen, in de hoop dat kernmachten zouden beloven hun voorraden van deze wapens te verkleinen. De top eindigde met een verklaring waarin weliswaar het gebruik van kernwapens werd afgekeurd, maar geen enkel land concrete toezeggingen deed om het gevaar te verkleinen.

Afhankelijk van Amerikaanse kernwapens

Al in de jaren 60 besloot het Japanse kabinet de zogeheten ‘drie non-kernwapen-principes’ te introduceren: ontwikkeling, bezit, of legering van de wapens op eigen grondgebied werden in de ban gedaan. Dit beleid maakt het makkelijk voor de Japanse regering om te zeggen dat kernontwapening hoog op de agenda staat.

Ook onder de Japanse bevolking leeft het probleem nog steeds. Onlangs begonnen onlinegrapjes rond de hit-films Barbie en Oppenheimer de ronde te doen: beide blockbusters kwamen op dezelfde dag uit; het werd een trend om beide films op één dag te zien. Online smolt de biografie over de uitvinder van de atoombom samen met de vrolijke roze poppenwereld van Barbie. Dat Barbenheimer wereldwijd wordt omarmd als een leuk verzetje schoot bij veel Japanners in het verkeerde keelgat, en de hashtag #NoBarbenheimer ging viraal. Inmiddels heeft Warner Bros., het productiebedrijf achter Barbie, zijn excuses voor de marketing aangeboden. Het heeft de gemoederen niet bedaard, veel Japanners zeggen ervan af te zien de film te gaan kijken.

Tegelijkertijd is Japan grotendeels afhankelijk van het Amerikaanse leger voor zijn nationale defensie. Het land heeft tientallen Amerikaanse legerbases en tienduizenden troepen op zijn grondgebied. Een van de voordelen die Japan hiermee behaalt is dat het onder de kernwapenparaplu van de VS valt. De politieke realiteit staat daarmee lijnrecht tegenover de kernontwapening waar de Japanse overheid zegt voor te staan.

Deze tegenstrijdigheid maakt het moeilijk voor de Japanse overheid om overtuigend te zijn in het ontwapeningsdebat. Uiteindelijk lijkt de online verontwaardiging rond de Barbie-film meer bewerkstelligd te hebben dan jarenlang lobbyen.

Lees ook:

Japanners voelen vooral ongemak over de filmhype Barbenheimer

Het fenomeen ‘Barbenheimer’ zorgt voor veel melige memes, van roze paddenstoelwolken tot Barbie-met-zonnebril in een nucleaire woestenij. Maar in Japan heerst er vooral ongemak.