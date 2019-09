Bankroet Thomas Cook is een dreun voor het door Britten geliefde Griekenland

Maar liefst 50.000 Britten die getroffen zijn door het omvallen van reisorganisatie Thomas Cook, zijn op dit moment op vakantie in Griekenland. Alleen al op Kreta zitten er naar schatting 20.000. Maar ook Kos, Rhodos, Zakynthos en Korfoe zijn eilanden waar Thomas Cook vrijwel dagelijks vanuit meerdere Britse luchthavens op vloog. Tot en met woensdag vertrekken vanaf dertien Griekse vliegvelden vervangende vluchten die bijna de helft van de vakantiegangers rond hun oorspronkelijke vertrektijd weer naar huis brengen.

Van chaos is vooralsnog geen sprake. Toch heeft de minister van toerisme een crisiscentrum ingericht. Niet zo vreemd: de vakantie-industrie is de kurk waarop de Griekse economie drijft en Britse toeristen behoren tot de trouwste bezoekers. “De houding en afhandeling door de Griekse toerismebranche zijn belangrijk voor het internationale imago van het land”, schrijft het samenwerkingsverband van de toeristische sector Sete in een verklaring.

‘We schatten de verliezen voor hotels op Kreta op tientallen miljoenen euro’s’

De prioriteit ligt de komende dagen op de ordentelijke terugreis van de Britten. Maar als die achter de rug is, vreest de branche een grote strop. Thomas Cook heeft hotels nog niet betaald voor het afgelopen hoogseizoen. Ook de annuleringen in het naseizoen, dat in Griekenland tot in oktober duurt, lopen in de papieren. Welk deel zij alsnog kunnen vorderen uit de failliete boedel of via Britse verzekeringen, is nog onduidelijk.

“De verliezen voor de hotels op Kreta schatten we op tientallen miljoenen euro’s”, aldus Nikos Chalkiadakis, voorzitter van de vereniging van hoteleigenaren in de Kretenzische hoofdstad Heraklion, tegen persbureau Ana. Naar schatting doet vier op de vijf hotels op het eiland op de een of andere manier zaken met Thomas Cook. Chalkiadakis noemde een voorbeeld van een hotel in zijn stad dat voor 650.000 euro het schip in dreigt te gaan.

Daarnaast is nog onduidelijk wat er gebeurt met de reizen van niet-Britse onderdelen van Thomas Cook, waaronder het Nederlandse Neckermann. Alleen al de Duitse tak heeft momenteel 60.000 vakantiegangers op Kreta. Het hoofd van de vereniging van reisbureaus op het eiland noemt het faillissement “een aardbeving met kracht 7, en nu is het wachten op de tsunami”.

Van andere eilanden komen soortgelijke geluiden. Skiathos en het naastgelegen Skopelos zijn relatief kleine bestemmingen, maar zij zijn wel voor een groot deel afhankelijk van Thomas Cook. Driekwart van de toeristen die er op dit moment verblijft is Brits.

Bruiloft in de soep

Intussen is er ook groot persoonlijk leed. Een Brits aanstaand echtpaar dat na een jarenlange planning vrijdag zou trouwen op Kos, kwam er maandagmorgen op vliegveld Manchester achter dat hun vlucht niet zou vertrekken. Een deel van de gasten, onder wie een van hun kinderen, was al op Kos. Het paar reist alsnog via een peperdure omweg naar het eiland, maar het grootste deel van de genodigden zal de bruiloft niet kunnen bijwonen.

