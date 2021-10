Bangladesh brengt Rohingya onder op een kaal eiland, vier uur van het vasteland, met goedkeuring van de VN

Vluchtelingen die er al wonen omschrijven Bhasan Char als een gevangeniseiland. Ze mogen er niet af, ze mogen er niet vrij rondlopen en er is vrijwel niets te doen. Hun nieuwe woonplaats is bovendien kwetsbaar voor overstromingen.

Desondanks heeft de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) Bangladesh toegezegd te helpen bij het onderbrengen van tienduizenden uit Myanmar gevluchte Rohingya-moslims op het eiland in de Golf van Bengalen.

‘Een ontzettend roekeloos plan’

De VN tekenden zaterdag een overeenkomst met Bangladesh voor de door activisten fel bekritiseerde verhuizing van de Rohingya. Bangladesh biedt onderdak aan ongeveer 900.000 leden van de islamitische minderheidsgroep. Veel van hen sloegen vier jaar geleden op de vlucht toen het Myanmarese leger een brute klopjacht opende, waarbij duizenden mensen werden vermoord.

Bhasan Char is in de ogen van Bangladesh, dat al tijden worstelt met overvolle vluchtelingenkampen aan de grens met Myanmar, een goede plek om zo’n 100.000 Rohingya onder te brengen. Vluchtelingenorganisaties en mensenrechtenorganisaties denken daar heel anders over. Zij omschrijven Bhasan Char, dat op ongeveer vier uur varen ligt van het vasteland, als onbewoonbaar.

Het eiland ontstond vijftien jaar geleden door slibafzetting en veranderde sindsdien verscheidene keren van vorm. Overstromingen komen er regelmatig voor.

“Het is een ontzettend roekeloos plan”, zegt Kyaw Win, directeur van Burma Human Rights Network. “Wij en andere organisaties waarschuwen al tijden dat dit te gevaarlijk is. Veel Rohingya zijn uiterst sceptisch over deze verhuizing.”

Ook de VN waren aanvankelijk tegen het plan. Dat ze nu toch akkoord gaan, is omdat de VN voor een voldongen feit staan. Bangladesh heeft al zo’n 18.000 Rohingya verhuisd, zegt Regina de la Portilla, woordvoerder van de UNHCR in Bangladesh. De overeenkomst met Bangladesh biedt de mogelijkheid de infrastructuur en de diensten op het eiland te verbeteren, zegt ze.

De dreiging van natuurgeweld

Het ontbreekt de vluchtelingen op Bhasan Char onder meer aan adequate gezondheidszorg en onderwijsvoorzieningen. Ismail Wolff, regionaal directeur van mensenrechtenorganisatie Fortify Rights, gelooft dat de VN die zaken kunnen verbeteren. Maar het is belangrijk dat basisrechten worden beschermd, want die zijn in gevaar, aldus Wolff.

Fortify Rights zegt dat het de niet openbaar gemaakte overeenkomst tussen Bangladesh en de VN heeft ingezien en concludeert dat de vluchtelingen op het eiland niet de garantie hebben dat ze zich vrij mogen bewegen. De vrees bestaat dat wie eenmaal op het eiland is, niet meer terug mag naar het vluchtelingenkamp op het vasteland, voor iets als familiebezoek. “Dat is een serieuze mensenrechtenschending”, zegt Wolff. “Mensen die al op het eiland zijn, zeggen dat het als een gevangenis is. Sommigen zeggen dat ze er tegen hun wil worden vastgehouden.”

Bovendien is er de dreiging van natuurgeweld. De Golf van Bengalen staat bekend om de zware cyclonen die er ontstaan. Die gaan vaak gepaard met metershoge golven. Volgens mensenrechtenorganisaties is onvoldoende onderzoek gedaan naar de schade die cyclonen kunnen aanrichten op Bhasan Char.

Vluchtelingen moeten het vasteland kunnen reizen

Veel Rohingya die al op het eiland wonen zijn ontevreden. Honderden van hen hebben geprobeerd het te ontvluchten. Sommigen wilden terug naar de kampen op het vasteland, anderen hoopten met hulp van mensensmokkelaars Maleisië of Indonesië te bereiken.

De VN zijn zich bewust van de moeilijkheden. Volgens De la Portilla mogen de Rohingya zelf beslissen of ze naar het eiland willen verhuizen. De woordvoerster van de VN zegt dat het spoedig makkelijker moet worden voor de vluchtelingen om van het eiland naar het vasteland te reizen.

De diepste wens van veel Rohingya, een terugkeer naar Myanmar, is nog lang niet in zicht. Sinds een militaire coup in februari is hun geboorteland nog onveiliger geworden dan voorheen.

