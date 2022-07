Bangkok wil korte metten maken met gevaarlijke ‘kabelspaghetti’

Bangkok wil dat de talloze kluwens bovengronds hangende kabels uit het straatbeeld verdwijnen. Het belooft een flinke klus te worden. ‘Die wirwar van kabels heb je echt niet zomaar uit elkaar getrokken.’

Elektriciteitskabels dwars door bomen, over de reling van bruggen, langs elektriciteitspalen, vervlochten in elkaar of loshangend boven de straten. De wirwar aan kabels in het stadsgezicht van Bangkok wordt niet voor niets ook wel spaghetti genoemd. Net zo krioelend en glibberend. Maar Chadchart Sittipunt, de onlangs verkozen gouverneur van de Thaise hoofdstad, is vastbesloten om voor eind 2022 de kabels te verwijderen. De ongebruikte dan in elk geval.

Aan de drukke Rama IV Road, die door een van de armste wijken van de stad, Khlong Toei, loopt, verkoopt Daw Thengsakul groente en fruit. Nog niet heel lang geleden ontplofte er een elektriciteitskast aan de overkant van de straat, vertelt ze. Urenlang was er brand en veel loshangende kabels gingen in vlammen op. Niemand raakte gewond, maar de schade was aanzienlijk.

Geëlektrocuteerd door een loshangende kabel

Dat er niemand gewond raakte, was puur geluk. Niet zelden verschijnen er berichten in de Thaise pers over mensen die geëlektrocuteerd zijn door een loshangende kabel tijdens een van de, ook met regelmaat voorkomende, overstromingen van Bangkok. Of over scooterrijders die per ongeluk tegen een laaghangende kabel aanrijden en daardoor heel ongelukkig terechtkomen.

Er zijn geen officiële cijfers over hoeveel doden en gewonden er al zijn gevallen vanwege de kabelspaghetti, of deze zijn in ieder geval niet openbaar. Maar het zijn er veel, denkt Thengsakul. “Het is ontzettend gevaarlijk en het is heel goed dat er nu echt iets gaat gebeuren.”

De loshangende kabels zijn niet alleen ontsierend, maar ook gevaarlijk. Beeld Marianne Slegers

De plannen van de nieuwe gouverneur, die ook andere verbeteringen wil doorvoeren om van Bangkok een meer leefbare stad te maken, zijn ambitieus. Maar toch denkt Punchada Sirivunnabood, politiek analist en universitair hoofddocent aan de Mahidol Universiteit, dat er een grote kans bestaat dat het hem gaat lukken. Plannen om van de kabelspaghetti af te komen, liggen er namelijk al een tijdje. “Het proces is al in gang gezet door de vorige gouverneur dus dat scheelt”, zegt Sirivunnabood. “In sommige wijken zijn op de hoofdwegen de kabels al ondergronds geplaatst.”

Meerdere eigenaren van de kabels

Het ingewikkelde aan het verwijderen van kabels is volgens Sirivunnabood dat er doorgaans meerdere eigenaren zijn, zoals internetbedrijven en telefoonproviders. Deze maken tegen betaling gebruik van de palen van het elektriciteitsbedrijf van de regionale overheid van Bangkok.

Het ondergronds leggen van de wel werkende kabels, dat ook onderdeel is van de plannen, gaat bovendien veel geld kosten. “De lokale overheid in Bangkok moet nu met al deze partijen in overleg over de prijs van het wegwerken van de kabels. Het gaat sowieso een flink deel van het budget opslurpen.”

Oraya Sutabutr van de non-gouvernementele organisatie Big Trees Project, die de overheid van Bangkok helpt bij het onderhoud en verzorgen van de bestaande bomen in de stad, vertelt dat het ook een kwestie van mentaliteitsverandering is. “Op dit moment hebben de bedrijven die de kabels ophangen niet de gewoonte de ongebruikte kabels weg te halen. En ze denken dat het heel veel werk is om uit te zoeken welke nog wel en welke niet werken. Ik vermoed echter dat het niet zo ingewikkeld is, maar dat de wil ontbreekt om hun manier van werken te veranderen.”

Dat er zo moeilijk wordt gedaan over de kosten is onterecht denkt Sutabutr: “Het is net als naar een goede hairstylist gaan. Als je dat een keer hebt gedaan en je haar goed in model zit, hoef je het daarna alleen maar bij te houden.”

Een enorme klus

Groente-en fruitverkoper Thengsakul is optimistisch over de plannen van gouverneur Sittipunt. “Sukhumvit Road ligt parallel aan deze straat en daar zijn de kabels al opgeruimd. Maar eind van dit jaar, dat is misschien wat snel, want het is een enorme klus.”

Mareerat Nopparat, een koffieverkoper iets verderop op dezelfde Rama IV Road, vindt kabelspaghetti naast gevaarlijk ook ontzettend ontsierend, roept ze boven het kabaal van het voorbijrazende verkeer uit. Zij denkt dat de omringende wijk Khlong Toei voorlopig nog niet aan de beurt is. “Dit is een ontzettend arme buurt waar heel veel mensen op elkaar wonen. Die wirwar van kabels heb je echt niet zomaar uit elkaar getrokken.”

Scooters rijden soms tegen laaghangende kabels aan, wat tot ongelukken leiden kan. Beeld Marianne Slegers

Naast het verwijderen van de in totaal 800 kilometer aan kabels wil Sittipunt ook meer ruimte creëren om veilig over straat te kunnen lopen. Dat is in veel wijken in Bangkok nu nog haast onmogelijk, in elk geval niet zonder gevaar voor eigen leven. Ook wil hij meer groen zien in de grootste stad van Thailand, waar bijna elf miljoen mensen wonen. Sirivunnabood: “Dat wordt behoorlijk ingewikkeld, omdat sommige delen van de stad onder de nationale overheid vallen of in handen zijn van particuliere eigenaren. De macht van het stadsbestuur van Bangkok is beperkt.”

Volgens haar is dit meteen ook reden waarom een vlotte aanpak van de veelvuldige overstromingen van Bangkok tijdens het regenseizoen nog altijd ontbreekt. “Dat is nog een veel groter probleem dan de kabelspaghetti.”

