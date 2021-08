Bal over het hek van de buren? In België mag je hem halen

Wie een bal in de tuin van de buren trapt, heeft in België een probleem. Want zomaar de tuin in lopen om hem te halen, dat mag niet. Dat verandert per 1 september. Dankzij een wijziging in het eigendomsrecht verdwijnt de verdwaalde voetbal uit juridisch niemandsland. En er staan meer wijzigingen op stapel: wandelaars mogen in principe over privéterrein lopen en mensen die hun huis willen schilderen of herstellen, kunnen daarvoor de tuin van de buren betreden.

Alles in goed overleg natuurlijk. Grondeigenaren die dat echt niet willen, kunnen ook straks nog aangeven dat vreemdelingen niet welkom zijn. En buren mogen niet zomaar een trapje of steiger bij de buren neerzetten; die kunnen dat weigeren als ze daar een goede reden voor hebben.

Vrederechters, die in België over dit soort kwesties gaan, moeten de wetswijziging in goede banen leiden. Een van hen, Eric Dierickx, waarschuwt alvast op de website van Het Laatste Nieuws: “Mensen kunnen hier wel een inspiratie in vinden om elkaar te jennen, maar alle onrechtmatige daden zullen worden gesanctioneerd.”

