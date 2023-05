Bachmoet, stad van zout, gips en champagne, is gevallen

We schrijven februari 2015. De directeur van het lokale ziekenhuis is op van de zenuwen. Zijn bescheiden medische post voor burgers in Bachmoet stroomt vol met zwaargewonde militairen. Hun strijdmakkers, mannen vol adrenaline, dragen ze vanuit auto’s en busjes naar binnen. In de donkere gangen stap je door plassen bloed. Er is te weinig personeel, zo blijkt, en het mortuarium is te klein. Rond het ziekenhuis zwalken vluchtelingen rond, die aanklampen bij wie hen maar helpen wil. Ze zijn alles kwijt en weten niet waar ze heen moeten.

De oorlog in de Donbas is op dat ogenblik al bijna een jaar aan de gang. Amper veertig kilometer van Bachmoet wordt de Slag bij Debaltsevo uitgevochten, een tweestrijd tussen het Oekraïense leger en zogenoemde separatisten, die door het Russische leger worden gesteund.

Hoewel de Oekraïners die slag verliezen, blijft het de daaropvolgende jaren kalm in Artemovsk, zoals Bachmoet dan nog heet. De zogeheten Minsk-akkoorden, die in diezelfde maand worden gesloten, brengen geen vrede maar wel wat rust in de zeventigduizend inwoners tellende stad. Zeven jaar lang geldt Bachmoet als laatste vredige buitenpost op de route naar het front in de Donbas — en, bezien vanuit het oorlogsgebied, de eerste plek waar de ‘normale wereld’ zich manifesteert. Militairen halen hun brieven en pakketten af bij het postkantoor, de hotels zijn gevuld met hulpverleners en journalisten, en de NewYorkStreet-pizza doet goede zaken.

Een herdoping weekt de stad los uit het Sovjetverleden

In februari 2016 wordt de stad in het kader van de ‘decommunisatie’ herdoopt. Nieuwe wetten bepalen dat Oekraïne los moet komen van het Sovjetverleden. In plaats van de Russische revolutionair ‘kameraad Artjom’ te eren, krijgt de stad de oorspronkelijke naam Bachmoet terug. Die Turks-Tataarse naam zou ‘zout water’ betekenen; een verwijzing naar de eeuwenoude zoutwinning rond de stad. De boulevard en de parken worden opgeknapt met internationale fondsen en nieuwe cafés worden geopend. Bij het culturele centrum verschijnen manshoge letters: ‘I <3 Bachmoet’.

In augustus 2022, een half jaar nadat de Russen eindelijk officieel Oekraïne zijn binnengevallen, herhaalt de geschiedenis zich. Opnieuw wordt de stad overspoeld met vluchtelingen, dit keer uit het gebied rond de energiecentrale van Voehlehirsk. Ontheemden getuigen tegenover deze krant van bombardementen die hun dorpen in de as leggen. Hoewel de mortieren tot in Bachmoet reiken, blijven de bewoners laconiek: die oorlog, ach, die is al acht jaar aan de gang. Het loopt wel los.

Maar de Russen blijken het op Bachmoet te hebben gemunt. Nadat ze bij Oekraïense tegenoffensieven flinke delen van de regio’s Charkiv en Cherson verliezen, willen ze met alle macht de Donbas ‘bevrijden’. Een massa gemobiliseerden, huurlingen van de Wagner Groep, een Russische paramilitaire organisatie, en reguliere Russische troepen worden ingezet voor de verovering van Soledar. In januari is de nabij Bachmoet gelegen zoutmijnstad onder Russische controle.

Een loopgravenoorlog die doet denken aan de Eerste Wereldoorlog

Terwijl in de omgeving van de stad een loopgravenoorlog uitbreekt die aan de Eerste Wereldoorlog doet denken, raken de Russen tot aan de rand van Bachmoet. Het eerste doelwit is een fabriek voor pleisterwerk en bouwmaterialen; naast zout was ook gips al honderd jaar een economisch speerpunt van Bachmoet.

Het microklimaat in de kilometerslange spelonken, die ontstonden als gevolg van de gipswinning, bleek in de jaren vijftig bovendien uitstekend bruikbaar voor de productie van champagne. In Artemovsk werden druiven van de Krim, en later uit zuidelijk Oekraïne, tot mousserende wijn verwerkt. Tot vorig jaar produceerde de fabriek in Bachmoet zo’n tien miljoen flessen ‘Artemovske’, ofwel Oekraïense bubbels.

Dat is nu allemaal voorbij. Nadat de industriële zone in het oosten, waaronder de befaamde ArtWinery, is verwoest, volgen straatgevechten in de oostelijke wijk van de stad. Op 4 februari reist deze verslaggever mee met Dave Young, een Britse ‘volunteer’ die mensen evacueert vanuit die wijk, Zabachmoetka, aan de overkant van het riviertje dat door de stad stroomt. Terwijl daar van straat tot straat en van huis tot huis wordt gevochten — het mitrailleurvuur is vanuit het centrum hoorbaar — vindt boven de hoofden van de achterblijvers een artillerieduel plaats.

Volgens hulpverleners bevinden zich op dat moment nog 196 kinderen in de stad. En verder veel ouderen en hulpbehoevenden, die overleven dankzij humanitaire hulp. Hoe het met hen is afgelopen weet niemand: in maart stopten de evacuaties uit Bachmoet.

Vorige week gingen de Russen er weer vol in

De afgelopen weken trokken de Oekraïners zich terug in de flatwijk in het uiterste westen van de stad. De baas van de Wagner-strijders, Jevgeni Prigozjin, klaagde over tekorten aan munitie. Maar vorige week gingen de Russen er weer vol in: de hoogbouw werd meedogenloos beschoten met tanks en brandbommen. De huurlingen kraaien victorie, maar tegelijkertijd lijken de Oekraïners juist opmars te maken in de omgeving van de stad.

De strijd om Bachmoet is voorbij, maar de strijd om Bachmoet heen gaat door. En zo gaat de oorlog zijn tiende jaar in.

