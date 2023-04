Azerbeidzjan richt grenspost in op enige toegangsweg Nagorno-Karabach

Een gebed zonder end, daar begint het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan steeds meer op te lijken, nu het afgelopen weekend voor de zoveelste keer tot nieuwe spanningen kwam tussen de buurlanden. Zondag beschuldigden de beide Kaukasusrepublieken elkaar ervan dat ze de spanningen in en rondom de afvallige enclave Nagorno-Karabach willens en wetens zouden opvoeren.

In de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe lieten de autoriteiten weten dat ze een militaire grenspost hebben opgetrokken op de zogeheten Lachin-corridor, de enige weg die het Armeense ‘vasteland’ verbindt met de afvallige regio die sinds de jaren negentig onder controle staat van etnische Armenen, maar internationaalrechtelijk gezien onder Azerbeidzjan valt. Volgens Bakoe is het checkpoint op de landstrook van grofweg vijf kilometer breed nodig om ‘het illegale transport van mankracht, wapens en mijnen te voorkomen’.

Bakoe beschuldigde Jerevan er de afgelopen maanden al vaker van dat het de enige toegangsweg naar Nagorno-Karabach zou gebruiken voor clandestiene doeleinden. Armenië zelf ontkent de beschuldigingen en beschuldigt Azerbeidzjan er op zijn beurt van dat het de situatie in het gebied aan de lopende band escaleert. Volgens het ministerie van buitenlandse zaken in Jerevan is de installatie van de grenspost een onderdeel van Bakoes ‘beleid van etnische zuiveringen in Nagorno-Karabach’.

Beeld Bart Friso

Russen garanderen veilige doortocht Armenen

Jerevan en Bakoe zijn al decennialang verwikkeld in een conflict rondom het gebied. Zo kwam het in het najaar van 2020 nog tot een oorlog die aan zo’n 6500 mensen het leven kostten. Na bemiddeling van Moskou kwam het destijds tot een staakt-het-vuren waarbij Armenië de controle over delen van Nagorno-Karabach aan Azerbeidzjan overhevelde. Ook kwam het gezag over zeven aanpalende regio’s, die sinds een eerste oorlog tussen beide landen in de jaren negentig eveneens in Armeense handen waren, na de wapenstilstand weer in handen van Bakoe.

Onder de voorwaarden van de wapenstilstand streek er ook een Russische vredesmacht van 2000 troepen neer in het gebied. Deze soldaten dienen de veiligheid in de regio te bewaken en patrouilleren ook op de Lachin-corridor om de veilige doortocht van goederen, inwoners en diensten tussen Armenië en Nagorno-Karabach te garanderen.

Desalniettemin is juist de Lachin-corridor sinds december vorig jaar het brandpunt van de spanningen tussen Bakoe en Jerevan. Sinds 12 december blokkeren door de regering gesteunde Azerbeidzjaanse activisten de toegangsweg naar de enclave, waardoor inwoners van Nagorno-Karabach nauwelijks in en uit het gebied kunnen reizen. Daarnaast is er sinds de blokkade een groot tekort aan voedsel in de regio en zijn er regelmatige stroom- en gasonderbrekingen.

Azerbeidzjan ziet kans schoon eigen belangen na te jagen

De militaire grenspost op de weg lijkt daarom de volgende escalerende stap van Bakoe om de druk op Jerevan en Nagorno-Karabach te verhogen. Zeker nu Moskou de handen vol heeft aan de oorlog in Oekraïne en weinig tijd en aandacht heeft voor andere conflicten, ziet Azerbeidzjan zijn kans schoon om de eigen belangen na te jagen.

Al houdt Bakoe het er zelf bij dat de installatie van het checkpoint uit pure noodzaak is geboren. “Het garanderen van grensbewaking is de bevoegdheid van de regering”, zo verklaarde het ministerie van buitenlandse zaken zaterdag. “Het is een noodzakelijke voorwaarde voor nationale veiligheid, soevereiniteit en de rechtsorde.”

Lees ook:

Humanitaire crisis in slow motion: ‘Azeri’s proberen Armenen uit Nagorno-Karabach te verdrijven’

Al meer dan twee maanden blokkeren vermeende Azerbeidzjaanse milieuactivisten de enige toegangsweg die de enclave Nagorno-Karabach met Armenië verbindt. Inwoners zitten vast en in de regio is een tekort aan zo’n beetje alles. ‘Het is een georkestreerde humanitaire crisis’.