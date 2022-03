Automobilist rijdt in op carnavalsvierders; zeker zes doden en tientallen gewonden

De aanrijding was in de nacht van zaterdag op zondag in Strépy-Bracquegnies, een dorp in Wallonië.

Het stadsbestuur maakte eerder bekend dat er vier doden, twintig zwaargewonden en zeventig lichtgewonden waren. Het is niet direct duidelijk wat er precies is gebeurd en of er opzet in het spel is. De bestuurder van de auto is opgepakt. Het gemeentelijke rampenplan is afgekondigd.

Volgens RTBF gaat het om twee jongens die op de vlucht waren voor de politie, maar de politie heeft dit zelf nog niet bevestigd.

Burgemeester Jacques Gobert van La Louvière, waar Strépy-Bracquegnies onder valt, spreekt van een “catastrofe”. “Een wagen kwam in hoge snelheid aangereden en boorde zich in de menigte”, aldus de burgemeester. “De bestuurder reed nog verder, maar we hebben hem kunnen onderscheppen.”

Bezig met voorbereidingen

Het Belgische nieuwsprogramma RTL Info meldt dat de slachtoffers bezig waren met voorbereidingen voor een carnavalsstoet die zondag aan het einde van de ochtend zou beginnen. Er zouden ongeveer 150 mensen op straat zijn geweest. Familie en vrienden van de slachtoffers worden opgevangen in een sporthal.

De Belgische premier Alexander de Croo heeft zijn medeleven uitgesproken. “Verschrikkelijk nieuws uit Strépy-Bracquegnies. Een gemeenschap die zich klaarmaakte om te feesten in het hart geraakt. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families. Bijzondere dank ook aan alle hulpdiensten voor hun hulp en bijstand.”

In het stadhuis van La Louvière wordt om 11.00 uur een persconferentie gehouden.

Beelden van de viering voordat de aanrijding plaatsvond: