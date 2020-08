Australische premier Morrison zaait verwarring over ‘verplicht’ coronavaccin

De Australische premier Scott Morrison heeft woensdag verwarring veroorzaakt met de suggestie dat vaccinatie tegen het coronavirus voor alle 25 miljoen Australiërs verplicht zal worden. Morrison zei te hopen dat zo minstens 95 procent van de mensen zal worden ingeënt, zodat het virus kan worden uitgeroeid.

“Ik verwacht dat het zo verplicht als mogelijk wordt gemaakt”, zei de premier tegen radiozender 3AW. “Je hebt bij elk vaccin uitzonderingen op medische basis, maar dat moet de enige uitzondering zijn.”

Morrison voerde als rechtvaardiging voor de verplichting de enorme ellende aan die Covid-19 al heeft aangericht. “We hebben het hier over een pandemie die de wereldeconomie heeft verwoest en die het leven heeft gekost aan honderdduizenden mensen wereldwijd, en meer dan 430 mensen hier in Australië.”

Maar Morrison waagde zich hiermee in een maatschappelijk mijnenveld, omdat in Australië net als in veel andere landen een verhit debat woedt over inentingen. Het land heeft een luidruchtige beweging van vaccinatieweigeraars, die zeer actief is op sociale media. Binnen enkele uren kwam Morrison op 2GB, een andere radiozender, terug op zijn suggestie. “Er zijn geen mechanismen voor een verplichting”, zei hij. “We kunnen iemand niet vasthouden en dwingen om de vaccinatie te accepteren.” Volgens de premier gaat zijn regering mensen alleen sterk ‘aanmoedigen’.

Geen prik, geen geld

Dat Morrison begon over een vaccinatieplicht was wel in lijn met zijn opvattingen. De conservatieve premier was enkele jaren geleden, toen hij nog minister was, ook de drijvende kracht achter de invoering van het zogenoemde ‘Geen prik, geen geld’-beleid, waarmee ouders worden gestimuleerd om hun kinderen te laten inenten tegen gevaarlijke besmettelijke ziekten als polio en tetanus.

Dit beleid houdt in dat ouders worden gekort op hun kinderbijslag als zij weigeren hun kinderen te laten vaccineren. En in veel Australische deelstaten moeten ouders, als ze hun kinderen bij een kinderopvangcentrum of peuterschool willen inschrijven, vaccinatiebewijzen laten zien. Opvangcentra en peuterscholen die kinderen zonder inentingen accepteren, riskeren een boete.

De reden voor deze strenge aanpak was een dalende inentingsgraad onder invloed van de opkomende antivaccinatiebeweging. Hierdoor nam de immuniteit af en staken gevaarlijke ziekten weer de kop op. Het ‘Geen prik, geen geld’-beleid is bij een meerderheid van de bevolking behoorlijk populair.

Morrisons regering maakte woensdag ook bekend dat zij een deal heeft gesloten met het Brits-Zweedse farmaconcern AstraZeneca over een veelbelovend coronavaccin dat wordt ontwikkeld door de universiteit van Oxford. Als dit vaccin inderdaad blijkt te werken en wordt goedgekeurd, zal het onder meer in Australië worden geproduceerd en door de overheid gratis worden verstrekt aan alle Australiërs. De premier zei woensdag dat het vaccin mogelijk al begin volgend jaar beschikbaar zal zijn en dat de eerste prikken zullen worden gegeven aan risicogroepen als ouderen, zieken en zorgmedewerkers. “Zodra we het recept hebben, gaan we produceren.”

