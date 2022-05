Australische premier Morrison wilde geen klimaatbeleid voeren, en wordt weggestemd

Na bijna een decennium in de oppositiebanken komen de Australische sociaal-democraten weer aan de macht. Nog voor alle stemmen op zaterdag geteld waren, was het al duidelijk dat de conservatieve Liberal Party haar meerderheid kwijt zou raken. Huidig premier Scott Morrison feliciteerde Anthony Albanese, die hem namens de sociaal-democratische Labour Party op zal volgen.

Of hij dat helemaal in zijn eentje mag doen, moet nog blijken. Want een andere conclusie die al getrokken kon worden, was dat derde partijen en onafhankelijke kandidaten het in Australië deze keer opvallend goed gedaan hebben. Het kiesstelsel in dat land bevordert een tweepartijensysteem, maar het electoraat lijkt in toenemende mate ontevreden met de geboden keuze tussen centrum-links en centrum-rechts.

Gebrek aan klimaatbeleid

Zo verloren de Liberals een aantal zetels aan onafhankelijke kandidaten die in de Australische media ‘teal independents’ zijn gaan heten. Teal is een kleur zonder Nederlandse vertaling, die ergens tussen groen en blauw ligt. Deze kandidaten spraken kiezers aan die in principe Liberal zouden stemmen (in Australië is blauw daarvan de partijkleur), maar die ontevreden waren met het lakse klimaatbeleid van Scott Morrison. Een soort ‘groenrechts’ dus.

Internationale experts kraken het Australische klimaatbeleid, of liever gezegd het gebrek daaraan, al jaren. Morrison zei tijdens de campagne nog dat Australische kolencentrales zo lang mogelijk open moeten blijven, en vindt het ook prima als er nieuwe centrales bij komen. Hij maakt op dit onderwerp niet altijd de indruk dat hij zich door de wetenschap laat leiden.

Maar in Australië is wel wat veranderd sinds Morrisons verrassende verkiezingswinst in 2019. Het land werd getroffen door enkele grote overstromingen en bosbranden, en mede daardoor spelen klimaatoverwegingen bij het electoraat een steeds grotere rol. Tijdens de afgelopen campagne was het een van de grote thema's.

Geen charismatische leider

De nieuwe premier Albanese staat overigens ook niet bekend als een voorloper op het gebied van klimaatbeleid, maar zijn ambities reiken wel iets verder. Hij scoorde vooral op het andere grote verkiezingsthema: de economie. Want ook in Australië stegen de kosten van levensonderhoud de afgelopen tijd flink.

Albanese, die opgroeide in een arm eenoudergezin, had op dat punt een beter verhaal dan Morrison. Hij beloofde onder andere om het minimumloon iets te verhogen. Maar als een charismatisch leider, of iemand die heel duidelijke alternatieven biedt, staat de 59-jarige carrièrepoliticus Albanese ook niet niet bekend. Het notoir strenge asielbeleid van Australië was deze keer geen groot verkiezingsthema, maar zowel Labour als Liberals onderschrijven het al jaren, met slechts enkele accentverschillen.

Teleurstelling in de traditionele partijen

Ter linkerzijde profiteerde de Groene Partij lichtjes van de teleurstelling van sommige Australiërs met de traditionele partijen. De Groenen halen altijd flink wat stemmen, maar door het Australische districtenstelsel wordt dat zelden in grote zetelaantallen vertaald: in 2019 kregen ze slechts één van de 151 zetels in het parlement, nu zijn dat er in ieder geval twee, en mogelijk groeit dat aantal nog.

Morrison zal terugtreden als partijleider, maakte hij zaterdag bekend. Albanese vertelde in zijn overwinningstoespraak dat hij hoopt dat zijn zege een inspiratie zal zijn: “Iedere ouder wil meer voor de volgende generatie dan ze zelf hadden. Mijn moeder droomde van een beter leven voor mij. En ik hoop dat mijn levensweg Australiërs inspireert om naar de sterren te reiken.”

