Australische elitetroepen pleegden 39 moorden in Afghanistan

In enkele gevallen zijn er Afghanen in de provincie Uruzgan geëxecuteerd door jonge militairen in opdracht van hun meerderen, als ontgroeningsritueel binnen de elite-eenheid SAS, zo staat in het rapport. De militairen fingeerden vervolgens een alibi en plaatsten wapens op de lichamen om er mee weg te komen.

Het merendeel van de slachtoffers - krijgsgevangenen of lokale boeren - waren vastgezet voordat ze werden vermoord waardoor ze binnen het internationaal oorlogsrecht vallen.

Australië stelde in 2016 een onderzoek in naar het handelen van zijn militairen van 2003 tot 2016 na beschuldigingen door de media van het doden van ongewapende mannen en kinderen. Toen generaal John Angus Campbell de bevindingen donderdag presenteerde, zei hij dat uit het rapport blijkt dat er bewijs is dat de 39 moorden door 25 soldaten zijn gepleegd.

Meer dan 26.000 Australische militairen dienden tussen 2003 en 2016 in Afghanistan, waarvan 3000 tot de speciale eenheden die binnen dit onderzoek vielen. Een groot deel van de troepen was gelegerd in de provincie Uruzgan, waar ook de Nederlandse missie plaats vond. Voor het rapport zijn ook Nederlandse getuigen gehoord. Naar aanleiding van vermeende misstanden in die periode werd het Brereton-onderzoek begonnen, onder leiding van onderzoeksrechter Paul Brereton, in opdracht van Defensie. Het onderzoek duurde ruim vier jaar, waarbinnen meer dan 400 getuigen zijn verhoord en tienduizenden documenten en foto's zijn onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd namens de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht, een orgaan van defensie dat buiten de militaire commandostructuur valt. Het onderzoek is niet strafrechtelijk van aard, maar doet wel een aanbeveling tot strafrechtelijke vervolging.

“De inspecteur-generaal heeft bevonden dat er geloofwaardige informatie is die bewijs geeft voor 23 incidenten, waarin 39 personen op onwettige wijze zijn gedood door 25 militairen, voornamelijk van het Special Air Service Regiment", aldus Campbell. Een deel van hen is nog steeds in dienst. In het rapport van de inspecteur-generaal wordt gesteld dat in dat regiment een ‘giftig competitieve’ cultuur heerste. Volgens generaal Campbell leidde die tot ‘half werk en het negeren en het verdraaien van de regels’.

“Aan het volk van Afghanistan, namens het Australische leger, biedt ik oprecht en zonder terughoudendheid excuses aan voor misdaden door Australische soldaten", sprak de generaal. Campbell noemde de bevindingen ‘beschamend’, en sprak van een ‘egocentrische krijgers-cultuur’ onder het eliteregiment SAS. Aanbevolen wordt om negentien leden van de speciale eenheden strafrechtelijk te vervolgen wegens de executies. De Australische premier Scott Morrison heeft al zo'n strafrechtelijk onderzoek aangekondigd naar de vermeende oorlogsmisdaden.