Australië wil onderzoek naar oorsprong coronavirus, Trump wijst naar laboratorium Wuhan

Trump: ‘Bewijs gezien dat virus uit laboratorium Wuhan komt’

De Amerikaanse president Trump stelt dat hij overtuigend bewijs onder ogen heeft gehad waaruit blijkt dat het coronavirus afkomstig is uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan. Dat zei hij donderdag op een persconferentie. Ook dreigde de president nieuwe importheffingen op Chinese waren in te voeren.

“Het is vreselijk wat er gebeurd is”, aldus Trump, die eerder kritiek uitte op China over de reactie van de overheid op de uitbraak van het coronavirus. “Of ze hebben een fout gemaakt, of het is begonnen met een fout waarna ze er nog één gemaakt hebben, of heeft iemand iets expres gedaan?”

Trump zei ook dat hij dankzij het bewijs dat hij heeft ingezien er vrijwel zeker van is dat het lab in Wuhan de oorsprong van de virusuitbraak is. De president weigerde details te geven over de informatie die hem dat doet geloven. Dat zou volgens hem nog niet mogelijk zijn, omdat verder onderzoek naar het lab nog loopt.

De Amerikaanse inlichtingengemeenschap heeft vastgesteld dat het virus niet door mensen is gemaakt of genetisch gemodificeerd. Dat maakte het hoofd van de gemeenschap, die uit zeventien diensten bestaat, donderdag bekend. De inlichtingendiensten doen verder onderzoek naar de oorsprong van het virus. Daaruit moet blijken of de uitbraak ontstond door contact met besmette dieren of dat die een gevolg was van een ongeluk in het laboratorium in Wuhan.