Australië wil onderzoek naar oorsprong coronavirus, China woedend

Australië zwicht niet voor Chinese dreigementen omtrent het nieuwe coronavirus. Ondanks toenemende Chinese druk om er mee te stoppen, blijft de Australische regering pleiten voor een onafhankelijk internationaal onderzoek naar de oorsprong en verspreiding van Sars-Cov-2 en het functioneren van de Wereldgezondheidsorganisatie daarbij.

“Dit virus heeft al meer dan 200.000 levens gekost en heeft de wereldeconomie lamgelegd”, aldus de Australische premier Scott Morrison. “Het lijkt mij volkomen redelijk en verstandig om een onafhankelijke evaluatie te organiseren, om te kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dan kunnen we er lessen uit trekken en voorkomen dat het nog een keer gebeurt.”

De Chinezen zijn woedend: ‘Vooroordelen’

Morrison benadrukte donderdag nog eens dat de pleidooien voor zo’n internationaal onderzoek niet zijn gericht tegen China. Maar de Chinese machthebbers zijn toch woedend en oefenden de afgelopen dagen zware openlijke druk uit op de regering in Canberra om de lobby te staken. Volgens Peking komt de campagne voort uit ‘vooroordelen’. De Chinezen beschuldigen Canberra er van dat het zich ‘als een pion’ laten gebruiken door Amerika en dat het ‘politieke spelletjes’ speelt.

De Chinese ambassadeur in Australië dreigde bovendien dat, als de Australiërs blijven pleiten voor een onderzoek, er in China wel eens een consumentenboycot van Australische producten zou kunnen beginnen. En ook Chinese staatsmedia trekken al dagen hard van leer. De hoofdredacteur van de tabloid Global Times schreef op sociale media dat Australië een notoire lastpost is. “Het is voor China een beetje als kauwgum aan een schoenzool. Soms moet je een steen zoeken om het er af te krijgen.”

De opgelopen spanning tussen Australië en China is kenmerkend voor de wijze waarop de coronacrisis de toch al ingewikkelde verhouding tussen China en het Westen verder op scherp zet. Zo voerde de Amerikaanse president Donald Trump de laatste tijd zijn aanvallen op Pekings aanpak van het virus op. En eerder deze week kwam naar buiten dat China hoge kringen in Duitsland en Frankrijk en de diplomatieke dienst van de Europese Unie onder druk zette om een kritisch rapport over Chinese desinformatie over het virus af te zwakken.

Nieuw-Zeeland schaarde zich achter het buurland

Tot nu toe heeft Australië ook weinig steun van andere landen gekregen voor zijn pleidooien voor een internationaal onderzoek. Frankrijk en Groot-Brittannië lieten weten dat het voor zo’n initiatief nog te vroeg is. Een van de weinige staten die zich er wel duidelijk achter schaarde, is Australië’s buurland en oude bondgenoot Nieuw-Zeeland. “Het is heel moeilijk voor te stellen dat niet elk land in de wereld, inclusief het land van herkomst, de wens heeft om te achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren”, verklaarde de Nieuw-Zeelandse vicepremier Winston Peters.

De groeiende invloed van China dwingt Australië en Nieuw-Zeeland de laatste jaren in toenemende mate tot een lastige evenwichtsoefening. Want de twee landen liggen relatief dichtbij China, maar zijn van oudsher bondgenoten van Amerika, dat functioneert als militaire beschermheer. Tegelijk raken Australië en Nieuw-Zeeland door handel, toerisme en studentenuitwisselingen echter steeds nauwer verstrengeld met China. Beide landen willen graag blijven profiteren van de economische opmars van China, maar zijn er ook op gebrand om de eigen westerse waarden en democratie te beschermen.

(Beluister ook de vijfde aflevering van de podcast Wijsneuzen over het gebrek aan internationale samenwerking in het licht van de coronacrisis)

Lees ook:

Europa doelwit van Chinese coronapropaganda

Het EU-rapport over desinformatie zou zijn aangepast onder druk van China. De Europese Commissie ontkent ten stelligste, maar de twijfel blijft.